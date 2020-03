Uptrain, start-up romanesc care dezvolta prima platforma de coaching online, ofera sesiuni gratuite pentru 50 de manageri care vor sa-si gestioneze mai bine provocarile si echipele in perioada pandemiei.

Perioada incerta prin care trecem ne provoaca, printre altele, sa redefinim munca: #workfromhome, comunicarea cu colegii prin intermediul tehnologiei, schimbari bruste in comportamentul consumatorilor, reevaluarea directiilor de business, nevoia de decizii rapide. Toate acestea, pe langa stresul provocat de riscurile de sanatate pentru noi si cei dragi.

Pentru a gestiona mai bine presiunea care se aduna la angajati si angajatori, Uptrain se alatura initiativelor care contribuie in aceasta perioada. Prin programul #WFHcoaching, startup-ul ofera 150 de sesiuni gratuite de coaching catre 50 de lideri din mediul de afaceri. Aceste sesiuni ii pot sustine sa navigheze mai bine incertitudinea acestei perioade si sa faca planuri lucide pentru viitor.

Uptrain este prima platforma de coaching online din Romania, oferind access la sesiuni facilitate de coachi acreditati. Sesiunile se desfasoara individual, au durata de 45 de minute si au loc online o data la 8-14 zile.

De programul gratuit #WFHcoaching vor beneficia primii 50 de lideri care se inscriu, fie ei manageri de departamente, coordonatori de echipe de orice marime, din orice organizatie, cu orice nivel de experienta. Cei 50 vor avea acces la cate 3 sedinte de coaching gratuite, desfasurate online, prin intermediul platformei. Fiecare va primi cate 3 recomandari personalizate de coachi din care si-l pot alege pe cel preferat. Doritorii se pot inscrie pe www.uptrain.eu/WFHcoaching.

Coaching-ul este o solutie partial cunoscuta in mediul de business romanesc. Reprezinta un proces de dezvoltare orientat spre solutii si rezultate, sub forma unei relatii de parteneriat intre client si un coach acreditat. Fie ca sunt life coaches sau business coaches, ei sunt acei parteneri de drum care asculta, ajuta clientul sa-si clarifice nevoile si obiectivele, il sustin sa-si realizeze un plan fezabil si potrivit contextului si resurselor sale.

“Datorita coachingului am reusit sa inteleg de ce reactionez intr-un anumit fel in situatii critice si am invatat cum sa-mi schimb tiparele mentale ca sa-mi pot stapani mai bine emotiile negative. Drept consecinta, tratez cu mai mult calm situatiile de criza, am mai multa rabdare cu colegii si cu clientii si rezolv cu mai multa diplomatie conflictele.” – spune Zsuzsanna din echipa Bestjobs, una dintre primele persoane care au folosit serviciul Uptrain.

Uptrain este un start-up la inceput de drum, cu dorinta de a sustine oamenii sa fie impliniti si sa se dezvolte in directiile dorite, prin accesibilizarea serviciilor de coaching. Annemarie Fabian, CEO Uptrain, spune: “Lucrand intr-un start-up, ne intalnim des cu nesigurante, provocari si schimbari. Pentru mine si colegii de la Uptrain, coachul personal este acel partener care ne asista sa gasim solutii numai bune de pus in practica, cu resursele personale pe care le avem. A fost si este revolutionar. Vrem sa dam mai departe aceasta forma de sustinere personala, companiilor si angajatilor din Romania. Ne dorim sa le fim alaturi in a depasi mai usor aceasta perioada de incertitudine si anxietate.”

Detalii despre initiativa: www.uptrain.eu/WFHcoaching