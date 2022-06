Red Bowler, un blended scotch whisky care face parte din portofoliul Alexandrion Group, cel mai mare producător şi distribuitor de băuturi spirtoase şi vinuri din România, a obținut prima sa recunoaștere internațională la “International Spirits Challenge 2022”, una dintre cele mai mari competiții globale dedicate băuturilor spirtoase. Red Bowler a obținut medalia de argint în cadrul categoriei “Scotch Blends până la 12 ani”, în cadrul celei de-a 27 ediții a concursului internațional.

Competiția are la bază un proces de evaluare”în orb”, riguros și independent, care are rolul de a impulsiona producătorii de băuturi spirtoase să înscrie produse de calitate superioară. În fiecare an sunt înscrise în competiție băuturi spirtoase din aproape 70 de țări,” International Spirits Challenge” fiind recunoscută drept standardul internațional de calitate și excelență din industrie.

„Ne-am bucurat să primim această medalie în cadrul “International Spirits Challenge”, o competiție globală care este un reper pentru excelența în producția de băuturi spirtoase. Recunoașterea obținută de Red Bowler reconfirmă preocuparea Alexandrion Group de a oferi clienților săi produse de cea mai înaltă calitate, care rămân în memoria consumatorului și trec testul de exigență al experților”, spune Nicholas S. Kass, Executive Director for International Corporate Affairs, Alexandrion Group.

Red Bowler Blended Scotch Whisky este un blend de whisky-uri scoțiene Single Malt cu unul sau mai multe whisky-uri scoțiene Single Grain, realizat conform unei rețete secrete. Maturat minimum 3 ani în butoaie de stejar, Red Bowler respectă toate standardele de calitate, fabricare și îmbuteliere. Caracteristicile specifice ale Red Bowler (echilibru, unicitate și personalitate) apar din diferențele date de procesul de producție: geografia, geologia și clima Scoției, alături de abilitățile și know-how-ul distilatorului și al blenderului.

Red Bowler este produs în Scotia și îmbuteliat la Distileriile Alexandrion Saber 1789 din Bucov (jud. Prahova), regiunea Dealu Mare.

Red Bowler se poziționează ca un produs tânăr, fresh, dinamic, care se adresează atât femeilor cât și bărbaților și care generează conexiuni.

„Hat’s on!” este expresia aleasă de Alexandrion Group să evoce ideea că pasionații de whisky se pot alătura călătoriei de descoperire, punându-și “pălăria” Red Bowler în aventura lor de a depăși granițele și de a fi împreună pentru a bea scotch într-un mod informal, dând astfel definiția unui brand modern și accesibil. Brandul este disponibil în peste 30 de piețe, unde Alexandrion Group operează fie direct, fie prin intermediul distribuitorilor.

