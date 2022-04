Will Smith riscă o nouă umilire! Bărbatul care a avut o aventură cu soţia lui Will Smith, Jada Pinkett-Smith, semnează un contract de carte de şase cifre pentru a detalia partidele lor de sex, potrivit click.ro.

Jada a recunoscut că a făcut sex cu muzicianul August Alsina (29 de ani), în timpul căsniciei cu Will Smith. Ea a numit această aventură drept o ”încurcătură”.

Persoane apropiate de August spun că povestea lui amoroasă cu Jada a dus la un adevărat război între editori pentru a o face publică într-o carte. ”August e pe cale să semneze un contract pe bani buni pentru o carte care va detalia legăturile lui cu Jada. El a menţionat mereu că Will i-a dat permisiunea să facă sex cu Jada. August va oferi detalii şi va vorbi despre cum a petrecut timp în casele deţinute de Will în timp ce el era plecat la filmări. August va vorbi despre ceea ce s-a întâmplat după ce a făcut dezvăluiri publice şi cum i-a afectat personalitatea şi cariera. Ştie că mulţi oameni sunt fascinaţi de povestea lui şi e fericit s-o spună”, a dezvăluit o sursă apropiată de muzician, conform sursei citate.

August insistă că Will ştia de povestea lor de iubire şi i-a dat binecuvântarea.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/will-smith-umilit-de-amantul-sotiei-513297.html