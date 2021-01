Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrală și de Est (CEE) și liderul pieței de birouri din România, anunță semnarea unui contract de leasing pentru Globalworth Square. Wipro, o compania globală, lider în domeniul tehnologiei informației, specializată în consultanță de afaceri, va fi principalul chiriaș al celei mai tehnologizate clădiri din portofoliul Globalworth. Suprafața tranzacționată se va ridica la 11.000 de metri pătrați și a fost intermediată de Griffes.

Cu acest nou proiect, localizat în mijlocul Globalworth District, cea mai mare comunitate de business din București, Globalworth setează noi standarde în materie de responsabilitate, well-being, sustenabilitate și costuri reduse pentru ocupanți. Dat fiind că tehnologia joacă un rol central în biroul viitorului, rol puternic accelerat de pandemie, Globalworth Square vine cu o serie de inovații inedite. O parte importantă a consumului de energie va fi asigurată de acoperișul fotovoltaic și pentru a crește siguranța, atingerea suprafețelor va fi limitată prin implementarea unor soluții touchless cu senzor IR în toate facilitățile sanitare. Accesul în clădire și în spațiile de birouri se va face prin tehnologii Bluetooth și NFC.

Toate aceste caracteristici au convins Wipro să își extindă parteneriatul deja existent cu Globalworth. Astfel, ca urmare a creșterii nevoilor de business, echipelor Wipro care deja își desfășoară activitatea în Globalworth Tower li se vor alătura echipele din Globalworth Square.

“Cea mai frecventă întrebare în 2020 a fost legată de cum vedem noi biroul viitorului în era post COVID-19. Răspundem acum prin Globalworth Square, un proiect ambițios, bazat pe tehnologie inteligentă și eficiență. Încrederea pe care Wipro ne-a oferit-o prin extinderea colaborării noastre ne confirmă că am mizat corect când am decis să construim biroul viitorului. Punem tehnologia pe primul loc și am utilizat-o pentru a eficientiza experiența comunității noastre de chiriași. Faptul că cel mai mare chiriaș în prima clădire producătoare de energie din portofoliu este un lider în tehnologie ne motivează să continuăm să clădim inteligent și să oferim soluții reale unor situații actuale. Procesul de leasing este în plină desfășurare și avem o serie de discuții pentru cei 17.000 de metri pătrați încă disponibili”, a spus Ema Iftimie, Head of Leasing la Globalworth România.

“După cum a menționat CEO-ul nostru, Wipro are un angajament îndelungat față de responsabilitatea socială și mediu, ceea ce a condus la numeroase eforturi de durabilitate, inclusiv asumarea obiectivului de a avea un nivel Net Zero. Suntem, de asemenea, membru fondator al coaliției Transform to Net Zero, care are ca scop accelerarea tranziției către o economie globală cu un nivel Net Zero al emisiilor de dioxid de carbon. Designul și tehnologia utilizate în Globalworth Square sunt în concordanță cu inițiativele noastre în dezvoltarea durabilă. De asemenea, cred că această nouă casă & sediu pentru echipele noastre din România vor reprezenta platforma ideală pentru a ne ajuta să creștem și mai mult și să ne consolidăm poziția pe piață”, a explicat Vivek Bakshi, Country Manager pentru Wipro România.

“Provocările din lumea business din 2020 au adus nu numai constrângeri, ci și ingeniozitate în rândul chiriașilor cu viziune și planuri solide pentru viitor. Wipro este un precursor și această mișcare – cea mai mare tranzacție de leasing din perioada pandemiei – demonstrează calitățile unei clădiri de birouri remarcabile și va ajuta echipele să se adapteze noilor modele de lucru”, a adăugat Andreea Paun, Managing Partner al Griffes.

Clădirea are un sistem de dezinfecție a aerului introdus in zona de birouri, cât și al spațiilor comune cu lămpi UV-C montate pe racordurile de introducere ale centralelor de tratare a aerului. Acest sistem asigură reducerea microorganismelor cu până la 99%, chiar și în spații foarte înguste, și funcționează împotriva virusuruilor precum COVID-19 și alți agenți patogeni.

O altă inovație constă în sistemul de răcire al clădirii, compus din pompa de căldură, chillere cu freon ecologic R1234ze și depozit de gheață, proiectat pentru a genera un consum energetic redus. Implementarea soluției de depozit de gheață este unică în acest moment pentru o clădire de birouri de clasa A în România. Localizată în zona Văcărescu, între Globalworth Plaza și Green Court, ambele deținute de Globalworth, clădirea are o suprafață totală de 28.000 de metri pătrați și include 14 etaje de spații de birouri și 3 nivele de parcarea subterană, cu o capacitate totală de 500 de locuri.

Deși un hub bazat pe tehnologie de eficiență inteligentă, Globalworth Square va avea o fațada cu accente vintage. În acest moment, structura și fațada sunt finalizate, întreaga clădire urmând a fi terminată în Q2 2021. Globalworth Square se află în procesul de a obține certificarea BREEAM Outstanding.