Începând de luna viitoare, pasagerii TPL Suceava vor beneficia de internet wireless gratuit în vehiculele firmei care aparține Consiliului Local. Viceprimarul Lucian Harșovschi susține că această facilitate este menită să facă mai atractive călătoriile cu mijloacele de transport în comun. El a declarat că, pînă pe 31 iulie, vehiculele vor fi dotate cu echipamentul corespunzător de compania „Orange”, în baza unui parteneriat pe 2 ani încheiat între municipalitate și operatorul de telefonie mobilă. TPL dispune de 30 de autobuze și de 10 microbuze.

