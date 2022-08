Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa, a anunțat astăzi deschiderea unei baze noi în Suceava, extinzându-și operațiunile în România. Odată cu alocarea a două noi aeronave moderne Airbus A321neo, Wizz Air oferă acum 11 rute către 7 țări de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Noua aeronavă va sprijini zborurile pe cinci noi rute, către Paris-Beauvais (Franța), Bruxelles-Charleroi (Belgia), Veneția-Treviso (Italia), Larnaca (Cipru) și Eindhoven (Olanda). Biletele pentru noile rute sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil începând cu 24,99 EUR / 119 RON.

Cu o nouă bază și două aeronave alocate în Suceava, Wizz Air își reafirmă angajamentul față de aeroporturile regionale și de a oferi destinații populare la tarife ultra-reduse cât mai multor pasageri, în cel mai sustenabil mod posibil. Începând cu 15 decembrie, românii pot călători de la Suceava la Paris-Beauvais în zilele de joi și sâmbătă. O zi mai târziu, pe 16 decembrie, vor începe zborurile din Suceava către Bruxelles-Charleroi în fiecare luni, miercuri și vineri, iar spre Veneția-Treviso în fiecare luni și vineri. În plus, începând cu 17 decembrie, pasagerii pot călători către Larnaca și Eindhoven, ambele cu plecare în zilele de marți și sâmbătă.

Wizz Air continuă să-și extindă operațiunile în întreaga rețea, pe măsură ce alocă mai multe aeronave și recrutează însoțitori de zbor. Cu rute în toată Europa, românii vor putea călători prin aceste noi zboruri Wizz Air la tarife reduse către unele dintre cele mai importante centre urbane din Europa, precum și spre destinații minunate de vacanță. Pe lângă aceste piețe, Wizz Air mărește și frecvența a trei rute ce operează din Suceava. Frecvența zborurilor către Bologna va fi mărită la 3 zboruri pe săptămână, Milano-Bergamo la 7 zboruri și Roma-Fiumicino la 5 zboruri.

Primul zbor Wizz Air din România a decolat în 2006. De atunci, compania aeriană a devenit lider de piață în România și a transportat peste 55 de milioane de pasageri către și dinspre țara noastră, cu peste 4,5 milioane de pasageri transportați doar în 2022.

Vorbind la conferința de presă de la Suceava, Evelin Jeckel, Acting Network Officer la Wizz Air, a spus: „Suntem încântați să anunțăm astăzi deschiderea bazei noastre de la Suceava și alocarea a două aeronave moderne Airbus A321neo, care vor sprijini operațiunile pe cinci rute noi cu plecare din frumosul oraș al Sucevei. Acest anunț marchează o etapă importantă pentru rețeaua noastră din România, care include acum 11 rute cu plecare din Suceava, către 7 țări. Pe măsură ce continuăm să ne extindem rețeaua în România, anunțul ne susține strategia de creștere și angajamentul de a oferi tarife ultra-reduse către destinații diverse din Europa. Așteptăm cu nerăbdare să ne întâmpinăm pasagerii la bordul zborurilor noi și al celor existente, cu plecare de la noua noastră bază din Suceava!”

NOILE RUTE WIZZ AIR DIN SUCEAVA

RUTE ZILE ÎNCEPÂND CU DE LA* Suceava – Paris-Beauvais joi, sâmbătă 15 decembrie 24,99 EUR / 119 RON Suceava – Bruxelles-Charleroi luni, miercuri, vineri 16 decembrie 24,99 EUR / 119 RON Suceava – Veneția-Treviso luni, vineri 16 decembrie 24,99 EUR / 119 RON Suceava – Larnaca marți, sâmbătă 17 decembrie 24,99 EUR / 119 RON Suceava – Eindhoven marți, sâmbătă 17 decembrie 24,99 EUR / 119 RON

*Bilet pe un singur segment, cu taxă administrativă și bagaj mic de mână (dimensiuni maxime: 40x30x20 cm) incluse. Bagajele pe roți și orice alt tip de bagaj de cală sunt supuse unor taxe suplimentare. Prețul este valabil doar pentru rezervările efectuate pe wizzair.com și prin intermediul aplicației de mobil WIZZ. Numărul de locuri la prețurile indicate este limitat.

Wizz Air, compania aeriană ultra-low-cost cu cea mai rapidă creștere din Europa, operează o flotă de 160 de aeronave Airbus A320 și A321. O echipă de profesioniști în aviație asigură servicii superioare și tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 27,1 milioane de pasageri în anul financiar F22, care s-a încheiat pe 31 martie 2022. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ. Compania a fost numită recent una dintre cele mai sigure zece companii aeriene din lume de către airlineratings.com, singura agenție mondială de siguranță și rating de produse, iar în 2020 – „Compania aeriană a anului” de către Air Transport Awards, cele mai dorite premii internaționale pe care le pot primii profesioniștii sau companiile, premii ce recunosc persoanele și companiile care s-au remarcat prin rezultate extraordinare, inovații și servicii superioare.