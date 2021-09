Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa, anunță astăzi introducerea a două noi rute din România către Spania și Belgia. Românii pot călători de acum de la Iași către Madrid, Spania, în zilele de joi și duminică, începând cu 2 decembrie. Iar un alt zbor va pleca din Suceava către Bruxelles, Belgia, în fiecare marți și sâmbătă, începând cu 4 decembrie. Biletele pentru cele două rute sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil, începând de la 99 RON.

Tariful este pentru un singur segment, inclusiv taxa de administrare. Include un bagaj de mână (dimensiuni maxime: 40x30x20 cm). Trollerul și orice bagaj adițional de cală sunt tarifate adițional. Prețul se aplică doar rezervărilor efectuate pe wizzair.com și prin intermediul aplicației WIZZ pentru mobil. Numărul de locuri la tarifele indicate este limitat.

Aceste noi rute vin în completarea zborurilor deja operate de pe aeroporturile din România către destinații din Spania și Belgia, populare printre români. Astfel, pasagerii români vor putea călători cu ajutorul acestor noi zboruri accesibile de la Wizz Air în două dintre cele mai încântătoare capitale europene. Al doilea cel mai mare oraș din UE, Madrid este un centru urban cu o cultură, istorie și arhitectură încântătoare și bogate. Gazda unor instituții cheie ale Uniunii Europene, Bruxelles este un important nod economic, cultural și social în Europa.

Wizz Air își menține poziția din vârful industriei spunând „da zborurilor” și implementând măsuri stricte de sănătate și igienă pentru a-și proteja pasagerii și echipajul. În timp ce filtrele HEPA din fiecare aeronavă Wizz Air filtrează 99.97% dintre virusurile și bacteriile din aer, noile protocoale ale Wizz Air respectă reglementările de distanțare fizică, sprijină un mediu ultra-curat la bordul aeronavelor și reduc orice interacțiune sau contact fizic neesențial dintre oameni, astfel încât pasagerii WIZZ să se poată simți încrezători că zboară în siguranță spre destinație.

Pentru o garanție în plus, Wizz Air recomandă pasagerilor să adauge serviciul WIZZ Flex atunci când rezervă un bilet, drept măsură suplimentară de protecție. Astfel, pasagerii pot alege să călătorească la o altă dată sau către o altă destinație, precum și să aibă opțiunea de a-și anula zborul cu până la 3 ore înainte de plecare fără nicio taxă și de a primi 100% din tariful original rambursat imediat în creditul companiei aeriene.

Andras Rado, Corporate Communications Manager al Wizz Air, a spus: „Suntem încântați să anunțăm extinderea rețelei noastre de rute din România spre Spania și Belgia, cu două noi zboruri către Madrid și Bruxelles. Prin aceste noi rute le oferim românilor mai multe destinații la tarife ultra-reduse. Așteptăm cu nerăbdare să îi întâmpinăm pe primii pasageri ce vor călători spre aceste destinații importante din Europa de pe aeroporturile din Iași și Suceava.”