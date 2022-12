Compania aeriană low-cost Wizz Air și-a deschis oficial, astăzi, baza de la Suceava, pentru care a alocat două aeronave, și va opera noi destinații externe. Într-o conferință de presă susținută la Aeroportul de la Salcea, directoarea Wizz Air Alexandra Avădanei, a declarat că la ora actuală compania oferă 12 rute către șapte țări și a făcut 100 de angajări pentru Suceava. Ea a precizat că noile destinații sînt Paris, Bruxelles, Veneția, Larnaca și Eindhoven, iar din ianuarie va fi și o cursă către Tel Aviv. Celelalte zboruri efectuate de către Wizz Air de pe Aeroportul Suceava sînt către Londra-Luton, Milano Bergamo, Dortmund, Memmingen, Roma Fiumicino și Bologna. Directoarea companiei a mai spus că va crește frecvența curselor către Londra, Milano, Dortmund și Memmingen. În șase ani, Wizz Air a transportat 1,56 milioane de pasageri din și spre Suceava.

