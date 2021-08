Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa, anunță că va crește numărul zborurilor pe două rute operate de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Astfel, pasagerii români se pot bucura de mai multe zboruri săptămânale spre Roma și Milano. Tarifele pentru ambele zboruri încep de la 69 RON, iar biletele sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil.

Oferind mai multe oportunități de călătorie la tarife ultra-reduse, Wizz Air crește numărul zborurilor din Suceava către Roma-Ciampino și Milano-Bergamo, două dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Italia. Compania aeriană va introduce zboruri zilnice pe ruta dintre Suceava și Milano-Bergamo din 1 octombrie. Zborurile de pe ruta dintre Suceava și Roma-Ciampino vor crește la o frecvență de 4 zboruri pe săptămână. Între 1 și 30 octombrie, se poate zbura din Suceava la Roma în zilele de marți, miercuri, sâmbătă și duminică, iar din 31 octombrie în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică.

Pentru a-și asigura pasagerii și echipajul că zboară în condiții de siguranță și fără griji, Wizz Air evidențiază din nou protocoalele de siguranță. Sistemul de ventilare cu care sunt echipate aeronavele este conceput pentru a înlocui complet aerul de 20 de ori pe oră, astfel încât aerul purificat să circule în permanență.

Pentru o garanție în plus, Wizz Air recomandă pasagerilor să adauge serviciul WIZZ Flex atunci când rezervă un bilet, drept măsură suplimentară de protecție. Astfel, pasagerii pot alege să călătorească la o altă dată sau către o altă destinație, precum și să aibă opțiunea de a-și anula zborul cu până la 3 ore înainte de plecare fără nicio taxă și de a primi 100% din tariful original rambursat imediat în creditul companiei aeriene.