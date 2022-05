Wizz Air a anunțat astăzi că, în parteneriat cu organizațiile non-profit Choose Love, Fundația Shapiro, Fundația Steve Morgan și USPUK, va oferi 10.000 de bilete gratuite* refugiaților ucraineni pentru a călători din țările vecine Ucrainei (Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia) către Marea Britanie, sprijinind schema pentru vize „Homes for Ukraine” a Guvernului Marii Britanii.

Inițiativa comună va fi lansată în acest weekend cu 10.000 de bilete* gratuite disponibile pentru călătorii efectuate în perioada 14 mai – 15 iunie. Pentru a marca lansarea, reprezentanți ai Wizz Air, Choose Love, Fundația Shapiro, Fundația Steve Morgan, USPUK și Guvernul Marii Britanii se vor reuni sâmbătă pe aeroportul Luton din Londra pentru a primi refugiații ucraineni – care sosesc cu zborurile Wizz Air din Cracovia și Varșovia, Polonia – și pentru a-i pune în legătură pe aceștia cu persoanele de sprijin din Marea Britanie.

Scopul acestei inițiative este de a pune la dispoziția refugiaților ucraineni călătorii gratuite în această perioadă de criză. De asemenea, Wizz Air își dorește să sprijine schema pentru vize „Homes for Ukraine” a Guvernului Marii Britanii, permițând refugiaților ucraineni să se stabilească în Marea Britanie cu sponsorii lor. Începând cu 5 mai, Guvernul Marii Britanii a eliberat peste 95.000 de vize ucrainenilor în cadrul schemei sale „Homes for Ukraine”. Peste 37.000 au sosit deja în Marea Britanie, iar această nouă inițiativă va permite și mai multor familii ucrainene să fie primite în Marea Britanie în următoarele săptămâni.

Biletele gratuite Wizz Air sunt disponibile pe un total de 61 de rute pe care compania aeriană le operează din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia către Marea Britanie și includ un bagaj de mână și un bagaj de cală (de până la 32 kg) per persoană. Lista completă a rutelor cu bilete gratuite disponibile poate fi găsită mai jos.

Choose Love a lansat, de asemenea, un website oficial, unde donatorii (din Europa și Marea Britanie) pot contribui cu fonduri pentru a adăuga la cele 10.000 de bilete gratuite inițiale, precum și pentru a oferi sprijin esențial refugiaților ucraineni odată ce aceștia ajung în Marea Britanie. Persoanele care doresc să contribuie cu o donație către fond pot face acest lucru vizitând site-ul Choose Love.

József Váradi, CEO-ul Wizz Air, a declarat: „Suntem încântați că Wizz Air poate continua să sprijine refugiații ucraineni ca parte a schemei Guvernului Marii Britanii „Homes for Ukraine”. Sperăm că această inițiativă va ajuta mulți ucraineni să ajungă curând într-un loc sigur în Marea Britanie. Am observat deja eforturi umanitare considerabile pe teren venite din partea oamenilor noștri din întreaga rețea și, în urma celor 100.000 de bilete gratuite pentru refugiații ucraineni oferite în martie și aprilie, am vrut să continuăm și să ne îndeplinim datoria în aceste eforturi.”

Josie Naughton, cofondatorul și CEO-ul Choose Love, a declarat: „Tarifele aeriene nu ar trebui să împiedice oamenii să aibă acces la siguranță. Suntem încântați să colaborăm cu Fundația Shapiro, Fundația Steve Morgan, USPUK și Wizz Air pentru a sprijini oamenii în călătoriile lor”.

Edward Shapiro, Managing Trustee al Fundației Shapiro, a declarat: „Suntem onorați să colaborăm cu Wizz Air, Choose Love, Fundația Steve Morgan și Guvernul Marii Britanii pentru a sprijini această inițiativă importantă. Contribuim de câțiva ani la programe de călătorie pentru persoanele strămutate din întreaga lume și am văzut impactul pe care aceste evenimente le pot avea. Cunosc echipa Wizz Air din 2016 și sunt recunoscător pentru implicarea lor în sprijinirea poporului ucrainean în această perioadă critică.”

Steve Morgan, filantrop și președinte al Fundației Steve Morgan, a declarat: „Sunt încântat să susțin această inițiativă. Este fantastic că putem juca un rol cheie în a ajuta 10.000 de ucraineni afectați de război. Faptul că lucrăm cu partenerii noștri minunați este un exemplu de lăudat al modului în care putem face o diferență.”

Lord Harrington, ministrul Refugiaților, a declarat: „Aducerea cât mai multor ucraineni în siguranță rămâne prioritatea noastră și sunt încântat să văd acest sprijin din partea Wizz Air pentru schema de ajutor „Homes for Ukraine”. Am fost în permanență uimit de volumul imens de muncă care se desfășoară pe teren și sunt recunoscător atât pentru generozitatea publicului, cât și pentru eforturile continue ale fundațiilor Shapiro, Choose Love și Steve Morgan de a oferi ucrainenilor o călătorie sigură și primitoare către Marea Britanie. Această schemă de ajutor trebuie să fie un efort de echipă și încurajez alte companii să facă un pas înainte și să colaboreze cu sectorul non-profit, acolo unde pot.”

Refugiații ucraineni care doresc să rezerve un bilet gratuit pot face acest lucru vizitând pagina https://wizzair.com/#/rescue. Biletele gratuite vor fi disponibile pentru călătoriile efectuate din 14 mai până în 15 iunie 2022. Pasagerii vor trebui să introducă numărul pașaportului ucrainean (pașaportul utilizat pentru călătoria în străinătate) în momentul rezervării, pentru a se califica pentru biletele gratuite, și li se va cere, de asemenea, să prezinte pașaportul ucrainean și viza/documentele de călătorie necesare în momentul înregistrării.

Compania aeriană îi încurajează pe toți clienții să ajungă la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de zbor, pentru a avea suficient timp pentru a trece prin procedura de check-in, controlul de securitate și procedurile de sănătate și siguranță specifice aeroportului. De asemenea, compania aeriană își îndeamnă clienții să verifice dacă au documentele de călătorie necesare pentru a călători, precum un pașaport și o viză valabile. Pasagerii sunt rugați să viziteze site-ul oficial al țării de destinație pentru a afla cele mai recente informații cu privire la documentele de călătorie necesare.

Biletele gratuite sunt disponibile pentru următoarele rute: