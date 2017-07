Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low cost din Europa Centrală şi de Est, anunţă astăzi că nu va mai percepe un tarif adiţional pentru bagajul mare de mână adus la bordul aeronavelor sale, pe oricare dintre zborurile companiei, începând cu 29 octombrie 2017.

Pasagerii pot lua cu ei la bord un bagaj mare de mână cu dimensiunile de 55x40x23cm. Acest bagaj este inclus în preţul biletului

Modificarea reprezintă o creştere cu 50% a volumului bagajului în comparaţie cu dimensiunea anterioară acceptată gratuit la bordul aeronavelor

Pasagerii ce vor călători pe și din 29 octombrie şi care deja au plătit taxa pentru bagajul mare de mână direct prin canalele Wizz Air* vor primi ramburs 120% din prețul plătit, în conturile lor WIZZ

În chestionarele privind satisfacția clienților, mai mult de 80% dintre pasageri** au acordat companiei Wizz Air un punctaj foarte mare în ceea ce privește experiența la bord, deschiderea și profesionalismul angajaților. Wizz Air este receptiv în permanenţă la sugestiile venite din partea pasagerilor, de aceea compania consideră că noua politică privind bagajele de mână va îmbunătăți și mai mult experienţa de călătorie alături de WIZZ.



Tot astăzi, compania aeriană anunţă lansarea unui nou serviciu pentru pasageri numit WIZZ Priority. Valabil de astăzi pe toate zborurile companiei, WIZZ Priority include:

Prioritate la îmbarcare

Pasagerii pot lua cu ei la bord încă un bagaj mic de mână (cu dimensiuni maxime de 40x30x18 cm)

Din 29 octombrie o garanţie că bagajul mare de mână se poate lua la bordul aeronavelor (garanţia este, de asemenea, valabilă şi pentru pasagerii care şi-au achiziţionat WIZZ Go, WIZZ Plus şi WIZZ Privilege Pass).

Vorbind astăzi la anunţarea rezultatelor din primul semestru, József Váradi, Wizz Air Chief Executive Officer a declarat: “Anunţul de astăzi subliniază angajamentul Wizz Air de a furniza în permanenţă o experienţă foarte bună pasagerilor la fiecare pas al călătoriei lor. Wizz Air se mândrește cu soluții de software ușor de utilizat, cu tehnologia de ultimă generație și eficiența flotei noastre, precum și cu servicii excelente la bord și cu profesionalismul angajaților. Depunem eforturi pentru a ne asigura că experiența WIZZ de călătorie este cât mai ușoară și lipsită de griji posibil, aşadar faptul că nu vor mai exista taxe pentru bagajul mare de mână pe toate zborurile companiei din 29 octombrie nu face decât să întărească angajamentul nostru faţă de această misiune.”

* wizzair.com website, aplicaţia WIZZ app sau call center

** cercetare de piaţă realizată de Kantar-Hoffman pentru Wizz Air între aprilie 2016 şi iulie 2017