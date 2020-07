Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din Europa Centrală și de Est și cel mai verde transportator aerian din Europa*, a anunțat azi că, din cauza restricțiilor de călătorie impuse de autoritățile române, suspendă toate rutele dintre România și Suedia, Portugalia, Israel și Emiratele Arabe Unite până pe 31 iulie inclusiv. Totodată, din cauza restricțiilor introduse de autoritățile austriece, zborurile dintre România și Austria sunt suspendate până la aceeași dată.

Pasagerii cu rezervări afectate de suspendarea zborurilor vor fi informați automat prin e-mail dacă au rezervat direct pe wizzair.com sau prin aplicația pentru mobil. Clienții vor primi automat în contul de client WIZZ 120% din valoarea achitată pentru călătorie, sumă care poate fi folosită în următoarele 24 de luni pentru achiziția de produse și servicii Wizz Air. Pasagerii pot alege rambursarea banilor – care va dura mai mult – și vor fi informați despre pașii necesari pentru un transfer bancar sau transferul către un card bancar printr-un e-mail separat. În acest caz, clienții vor putea primi doar 100% din suma achitată inițial. Pasagerii care și-au făcut rezervările prin intermediul agențiilor de turism – inclusiv agențiile de turism online – trebuie să ia legătura cu agenția de unde și-au cumpărat biletele.

Wizz Air își cere scuze pentru inconvenientele pe care le pot produce aceste restricții de călătorie clienților și îi asigură că siguranța și binele pasagerilor și ale echipajului rămân principalele priorități ale companiei.