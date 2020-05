Aeroportul „Ștefan cel Mare Suceava” a anunțat, în mod oficial, că operatorii Wizz Air și Tarom vor redeschide cursele aeriene de la Suceava către destinațiile externe și interne.

”Vă informăm că operatorul aerian Wizz Air a anulat zborurile de pe aeroportul nostru pentru destinațiile Roma-Ciampino, Milano-Bergamo si Bologna, până în data de 3 Iunie 2020.

În conformitate cu orarul pe care compania ni l-a comunicat, reluarea zborurilor se va face în data de 4 Iunie 2020 pentru cursele de Milano-Bergamo si Roma-Ciampino si 7 Iunie 2020 pentru cursa de Bologna”, se arată într-o informare a aeroportului.

Pentru celelalte destinații, orarul rămâne neschimbat. Astfel, prima cursa de Londra-Luton va avea loc in data de 16 Mai 2020, cea de Memmingen in data de 1 Iunie 2020, iar cursa de București cu operatorul aerian TAROM în data de 20 Mai 2020.