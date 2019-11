World Coffee Research a abordat in forta criza ascunsa din sectorul cafelei prin lansarea a doua ghiduri care sa ajute fermierii in directionarea adecvata in procesul de cultivare, ingirjire si recoltare. Se pare ca lipsa unor sisteme bine puse la punct, in intreaga lume este pusa in pericol furnizarea unei cafle de calitate, din seminte si rasaduri sanatoase, acest lucru influentand in mod indirect economia, activitatea in domeniul distributiei, dar si in domeniul aparatelor de cafea in custodie.

Fiecare samanta sau rasad de cafea de proasta calitate afecteaza fermierii si industria

Conform declaratiei lui Vern Long, director general la WCR, “cu fiecare planta de calitate slaba platata pe campuri, fermierii favorizeaza productiile tot mai mici in deceniile urmatoare”. El a tras acest semnal de alarma intr-un anunt de prezentare a lansarii celor doua ghiduri, adaugand: “acest lucru consolideaza capcana saraciei, in special pentru agriculorii mici. Imbunatatirea proceselor de productie din pepiniere are potentialul de a creste considerabil rentabilitatea fermelor de cafea la nivel mondial si de a asigura castiguri genetice mari prin soiurile noi care sunt performante.”

Ghiduri gratuite pentru fermierii de cafea

Ghidurile se pot gasi in versiunile engleza si spaniola, sunt gratuite si se pot descarca si partaja printr-o licenta de acces deschis. Unul contureaza bunele practici pentru productie de seminte de cafea, celalalt continand directionari practice pentru gestionarea unei pepiniere de cafea. Institutul de Cercetare din America Latina, Promecafe,partener in acest proiect, va contribui la promovarea celor doua ghiduri.

Ghidurile nu numai ca ajuta la imbunatatirea practicilor de productie din pepiniere pentru ca acestea sa ofere rasaduri mai sanatoase, mai productive si cu o durata mai lunga de viata, ci se concentreaza si pe trasabilitate, aspect conceput pentru a oferi fermierilor garantia ca planteaza exact soiurile de cafea pe care le doresc, fara polenizarea incrucisata.

Ghidurile pot revolutiona soiurile de cafea, lanturile de aprovizionare si, implicit, sectorul aparatelor de cafea in custodie

WCR solicita producatorilor si pepinierelor sa foloseasca ghidurile pentru a revolutiona catalogul de soiuri de cafea Arabica, acest lucru avand indirect influenta asupra secotorului de aprovizionare, dar si al aparatelor de cafea.

Pe langa faptul ca sunt cat se poate de avantajoase pentru fermieri, ghidurile au potential benefic si pentru industria cafelei si a aparatelor de cafea, prin consolidarea lanturilor de aprovizionare si reducerea riscurilor ca fermierii sa inregistreze pierderi neasteptate sau productii mici.

Peste 50% din rasadurile de cafea mor la plantarea in camp

WCR a spus ca propriile sale cercetari au dovedit ca in majoritatea tarilor din lume nu se livreaza fermierilor rasaduri de calitate.

Desi nu exista inca cifre globale disponibile, studiile pe tari au demonstrat ca nu este ceva neobisnuit ca peset 50% din arborii de cafea proveniti din pepiniere, in special din cele mici, sa moara inainte sau imediat dupa plantarea lor in camp. WCR a declarat la anuntul de lansare a ghidurilor ca isi doresc sa stopeze fenomenul actual si anume faptul ca multe dintre rasadurile care ajung in campul fermierilor fie mor, fie sunt slabe si au randamen scazut generand productivitate scazuta si fiind predispuse la boli.

Acest lucru, indirect, afecteaza economia, mai exact liniile de aprovizionare cu cafea, a aparatelor de cafea, dar si a firmelor care ofera posibilitatea de a contracta un abonament de cafea.