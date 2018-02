Fundaţia World Vision România şi Asociația Comunelor din România susține prioritizarea serviciilor de îngrijire maternă și creșterea accesului la pachetele de servicii de asistență prenatală în contextul în care rata mortalității materne în România a crescut alarmant în 2017 și este de peste două ori mai mare față de media Uniunii Europene și de trei ori mai mare decât în Slovacia, Slovenia și Bulgaria. De asemenea, una din 5 gravide nu a efectuat niciun examen medical înainte de naștere, în timp ce una din 4 femei din mediul rural nu are asigurare de sănătate1. În plus, una din 10 nașteri și unul din 10 avorturi sunt înregistrate la minore, iar în anul 2015, au fost raportate 26.000 de sarcini la minore, numărul acestora fiind în creștere în mediul rural.

„Sănătatea mamei și copilului trebuie să reprezinte din acest moment prioritatea politicilor publice de sănătate, având în vedere că din 2012 valorile indicatorilor de mortalitate maternă și mortalitate infantilă sunt în continua creștere, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Situația este una dramatică, fiind în joc chiar viitorul acestei țări, întrucât în același timp natalitatea este în scădere drastică şi migraţia este masivă. Considerăm că este momentul ca barierele în calea accesului la serviciile de îngrijire maternă să fie eliminate”, a declarat Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), cu prilejul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România în cea de-a XXI-a sesiune ordinară

„La nivel local, noi recomandăm creșterea suportului comunitar pentru viitoarele mame și extinderea rețelei de asistență medicală comunitară, precum și reconsiderarea rolului moașelor pentru comunitățile rurale. Aceste măsuri trebuie, însă, completate de creșterea accesului la pachetele de servicii acoperite din fondurile sistemului național de asigurări pentru sănătate și programele naționale de sănătate ale Ministerului Sănătății”, a adăugat acesta.

România nu este singura țară cu probleme la acest capitol. 830 de femei mor zilnic, din cauza complicațiilor în timpul sarcinii sau nașterii, în întreaga lume3. În Europa, una din 10 femei nu are acces la servicii de asistentă medicală prenatală în primele luni de sarcina, iar in 2015, peste 1800 de femei au murit dând viață. La nivel european deja se iau măsuri prin prioritizarea sănătății materne și alocarea de resurse pentru reducerea mortalității materne.

„Președinția României la Consiliul Uniunii Europene este cel mai bun prilej ca sănătatea maternă să fie temă prioritară în contextul pregătirii noului cadru financiar multianual. Pentru a schimba statisticile dureroase ale mortalității materne, România trebuie să consolideze cooperarea între statele membre ale Uniunii pe acest subiect de importanță majoră pentru Europa. Mai ales că avem în implementare unul dintre cele mai ample proiecte pilot de reducere a mortalității materne – Mame pentru Viață. Viață pentru mame, proiect deja prezentat în Parlamentul European anul trecut” a spus, Mariana Gâju, vicepreședinte ACoR și președinte al Ligii Femeilor Primar ai comunelor din România.

„Majoritatea acestor decese pot fi prevenite prin implementarea unui sistem integrat de servicii medicale prenatale și de planificare familială. În contextul unei politici pronatalitate a Guvernului, consider că una dintre măsurile care ar trebui adoptate este separarea fondului pentru asistenta gravidelor care să asigure și să permită accesul egal si echitabil la pachetul de servicii de îngrijire prenatală pentru toate mamele, indiferent de conditia lor socială. Este important să ne mobilizăm și să acționăm acum pentru ca nicio mama să nu mai moară dând viață!” a declarat Dr. Cornelia Paraschiv Scărlătescu, managerul proiectului „Mame pentru Viaţă. Viaţă pentru Mame”, prezentă la acest eveniment jubiliar.

Despre proiectul “Mame pentru viață. Viață pentru mame”

Proiectul „Mame pentru viață. Viață pentru mame” finanţat prin programul global MSD for Mothers, implică dezvoltarea unui model integrat de solutii pentru îmbunătățirea accesului la servicii de calitate de asistență medicală prenatală și sănătate reproductivă în România rurală. Implementat în 30 de comunități din județele Dolj, Vâlcea și Vaslui, proiectul este considerat un exemplu de bune practici în cadrul inițiativelor de reducere a mortalităţii infantile şi materne în Europa.

Proiectul și-a formulat obiective pe trei niveluri: îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale materne și de planificare familială, creșterea competențelor furnizorilor de servicii medicale din mediul rural, capacitarea comunității locale și educarea populației cu ajutorul unor instrumente adaptate și eficiente, și dezvoltarea, impreuna cu autoritățile locale. a unor programe de susținere a mamelor vulnerabile. Sunt vizate 15000 de femei fertile din mediul rural, din trei judeţe, 225 de furnizori de servicii medicale și autorităţile locale din cele 30 de comunităţi ţintă ale proiectului.

Despre World Vision România

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. World Vision România este o fundație creştină care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Fundația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspirată de valorile creştine, fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. În 27 de ani de prezenţă în România, fundaţia a ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în 400 de comunităţi din 8 judeţe.

Despre ACoR

ACoR este o asociație de commune înființată în 1997, care a primit statutul de utilitate publică în anul 2008, una dintre cele patru asociații reprezentative ale autorităților administrației publice locale. Misiunea sa este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România, promovând idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale. Activitatea desfășurată până în prezent a avut în vedere reprezentarea comunelor în forurile legislative, dezvoltarea de programe pentru eficientizarea activităților din primăriile de comune, implementarea de proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale etc.

Despre proiectul MSD for Mothers

MSD for Mothers (proiect cunoscut ca Merck for Mothers in Statele Unite si Canada) este o iniţiativă cu o durată de 10 ani, ce aplică expertiza ştiinţifică şi de business a MSD – precum și resursele financiare ale companiei şi experienţa în abordarea provocărilor medicale de la nivel mondial – pentru a reduce mortalitatea maternă în întreaga lume. MSD for Mothers furnizează soluţii durabile, axate pe îmbunatăţirea calităţii îngrijirii medicale a mamelor, precum şi pentru creşterea accesului femeilor la servicii de planificare familială.

Până acum, eforturile derulate în acest proiect au contribuit la îmbunătăţirea accesului la servicii medicale de calitate pentru gravide şi la servicii de planificare familială pentru un număr de 4,8 milioane de femei, în 30 de ţări din întreaga lume. Mai multe informaţii pe http://merckformothers.com/