Asociația Cinemascop cu sprijinul HBO Europe lansează cea de-a 2-aediție a concursului de scenarii: WRITE A SCREENPLAY FOR…/ SCRIE UN SCENARIU PENTRU…,organizat cu ocazia ediției a patra a American Independent Film Festival, care va avea loc în București, în perioada 24-30 aprilie 2020. Prima ediție a concursului a avut loc anul trecut și l-a avut ca invitat special pe actorul american de origine română – Sebastian Stan.

Anul acesta, organizatoriii-au invitat pe actorii Anamaria Marinca și Vlad Ivanov pentru a inspira scenariști de limba română, experimentați sau începători, să-și trimită propunerile (outline-uri) până pe 8 martie 2020, la adresa: info@cinemascop.eu

Outline-urile pot fi scrise fie pentru filme de lungmetraj ficțiune, fie pentru o miniserie TV de 6 episoade. Atât proiectele de lungmetraj, cât și cele de miniserie TV, trebuie să îi aibă pe unul dintre cei doi actori sau pe amândoi, în roluri principale. Un juriu format din echipa HBO și scenaristul Alexandru Baciu va analiza toate propunerile primite și va alege o listă scurtă de proiecte rămase în concurs.

Autorii proiectelor aflate pe lista scurtă vor fi invitați la o sesiune de pitching în perioada 10-12 aprilie, la București, urmând ca finaliștii să fie anunțați public pe 24 aprilie, în cadrul galei de deschidere a festivalului American Independent Film Festival. Pe durata festivalului, între 24 și 30 aprilie, aceștia vor participa la o serie de workshop-uri unde proiectele lor vor fi dezvoltate cu consilierea unor script doctors.

Invitații speciali ai acestei ediții, actorii Anamaria Marinca și Vlad Ivanov, împreună cu specialiști în domeniu, vor analiza proiectele finaliștilor și vor alege câștigătorii – propunerile pe care le-ar vedea dezvoltate ca scenarii. Pe data de 30 aprilie 2020, câștigătorii vor fi anunțați public la gala de închidere a festivalului American Independent Film Festival.

HBO Europe și Asociația Cinemascop vor susține dezvoltarea proiectelor alese până la faza de scenariu.Regulamentul concursului și detalii pe: http://filmedefestival.ro/wsf/regulament-de-concurs/

Născută în Iași, Anamaria Marinca a crescut înconjurată de artă. Și-a făcut debutul cu serialul Sex Traffic, pentru care a câștigat Premiul BAFTA pentru Cea mai bună actriță. Anamaria este cunoscută și pentru rolul din 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, câștigând o serie de premii pentru interpretare și fiind nominalizată la categoria Cea mai bună actriță la European Film Award, Los Angeles Film Critics Association Award și National Society of Film Critics Award. În 2009 a jucat în 4:48 Psychosis, ultima piesă scrisă de Sarah Kane, pusă în scenă de regizorul francez Christian Benedetti, la Teatrul The Young Vic, înLondra. A apărut în filmul lui Francis Ford Coppola, Youth without Youth șiîn 2014 a interpretat alături de Brad Pitt și Shia LaBeouf rolul nemțoaicei Irma înfilmul Fury. Din 2004 și până în prezent a jucat în peste 12 seriale de televiziune printre care Hinterland, Midsomer Murders, Mars, Tin Star și Temple.

Născut în Botoșani, într-o familie cu origini lipovenești, Vlad Ivanov a urmat cursurile Academiei de Teatruși Film din București. Cu o bogată carieră în teatru și film, are colaborări cu unii dintre cei mai originali și creativi regizori. Rolul principal interpretat în filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, în regia lui Cristian Mungiu, film distins în 2007, la Cannes, cu Premiul Palme d’Or, îi aduce recunoaștere internatională și Premiul pentru Cel mai bun actor al anului din partea Asociației Criticilor de Film din Los Angeles. Vlad Ivanov s-a întors de nenumărate ori la Cannes: în 2009 cu roluri în filmele Polițist, adjectiv de Corneliu Porumboiu și Amintiri din epoca de aur, de Cristian Mungiu, iar în 2010 și 2012 cu roluri în filmele My Joy și In the fog de Sergei Loznitsa. În 2016, actorul a putut fi văzut pe marile ecrane de pe croazetă în trei filme din selecția oficială, Bacalaureat, de Cristian Mungiu, Toni Erdmann, de Maren Ade și Câini, de Bogdan Mirică.

Prima ediție a concursului Write a Screenplay For… a avut loc în 2019 și a fost dedicată actorului Sebastian Stan. Peste 200 de autori și-au înscris creațiile în concurs iar proiectele câștigătoare au fost lungmetrajul Câini care latră de la distanță, de Andrei Epure și miniseria Uruc de Alexandru Molico.

Inițiat în 2017, American Independent Film Festival este un festival de film, cultură și lifestyle american care își propune să folosească popularitatea cinematografului dar și a valorilor culturale propagate de acesta pentru a îndeplini obiective culturale, educative, umanitare si formative în rândurile unui public român în educația căruia aceste valori au un loc semnificativ.