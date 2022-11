Cu două dosare penale s-a ales o tânără de 21 de ani din comuna Vadu Modovei pentru că a condus mașina Audi A3 fără a vea permis. Primul dosar a fost emis anul trecut în decembrie iar al doilea recent. Odată cu al doilea dosar penal a venit și o încarcerare de 24 de ore în arestul de la sediul IPJ.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings