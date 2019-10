Putini dintre noi stim ca Xiaomi este un adevarat mastodont in tehnologie, care nu produse, spre uimirea romanilor, doar smatphone-uri si produse electro. De fapt, chinezii sunt atat de pasionati de tehnologie incat in anul acesta intra pe piata cu un nou segment de produse.

Este vorba de sistemele inteligente pentru locuinte smart. Compania dezvolta la momentul actual anumite parteneriate cu producatori din domeniul smarthome, impunand cu strictete anumite standarde de calitate, sub deviza carora doresc sa lanseze noua gama de produse smart pentru locuinte inteligente.

Spre exemplu, timp de cateva zile, chiar prin cadrul unui retailer mondial, GeekBuying, Xiaomi a pus la dispozitia utilizatorilor cateva variante BETA ale unor produse si dispozitive inteligente pentru locuinte smart. Acestea au putut fi achzitionate in cadrul campaniei „Smart Home – a better, smarter & more convenient life”. In cadrul campaniei au fost puse la vanzare cateva becuri, aspiratoare si chiar prize inteligente.

Ce planuri au chinezii pe viitor?

In cadrul aceluiasi retailer, prin intermediul caruia Xiaomi deja a obtinut vizibilitate pe piata smarthome, chinezii au de gand sa lanseze 2 noi campanii, cu produse inteligente. In curand, retailerul va veni in completarea primului eveniment cu alte 2 campanii, cu preturi extrem de atractive.

Ce produse puteti cumpara in cadrul campaniilor, produse realizate de chinezi sub brandul Xiaomi?

In cadrul campaniei Summer Shopping Event de anul viitor vor fi lansate o multime de produse, dintr-o gama diversificata Xiaomi. Iar acest event va avea reduceri semnificative de sezon. Iar in cadrul Gemini Lake Mini PC Sale, un eveniment dedicat TV-box-urilor si mini PC-urilor, Xiaomi va prezenta cateva dintre urmatoarele produse:

– Zidoo X92, un media player inteligent cu o multime de functionalitati, la aproximativ 650 RON.

– Macgicsee – un dispozitiv inteligent DVB-Recorder ce poate fi ahcizitionat cu 570 RON. Acesta poate fi folosit pentru a converti orice TV clasic intr-unul smart.

Asadar, Xiaomi pare sa aiba mai nou si alte preocupari in afara de telefoanele inteligente. Ei doresc sa ne faca viata mai usoara si mai frumoasa, nu doar prin oferirea unor tehnologii noi si creative, ci si prin integrarea acestora in viata noastra zi de zi, prin intermediul unor solutii complete de gadget-uri smart home.

Urmatorul pas pentru chinezi este realizarea unor centrale smart, a unor ecosisteme complete, care sa contribuie la interconectarea tuturor device-urilor dintr-o locuinta si controlarea lor printr-o singura cale: cu ajutorul unui hub inteligent.

In curand vom putea achizitiona astfel de produse, pe langa gama de intrerupatoare inteligente si prize wi-fi si din cadrul companiei Xiaomi. Pana atunci, ne raman la dispozitie brandurile consacrate pe care le putem gasi si in magazine de specialitate din Romania.

Sursa: https://www.smarthome360.ro/intrerupatoare