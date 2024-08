XTB, companie de tranzacționare pe bursele internaționale, anunță venituri record de 217,6 milioane EUR înregistrate în prima jumătate a anului 2024, o creștere cu 20% față de S1 2023, în ciuda costurilor de marketing și de personal, mult mai ridicate din ultimele luni. În același timp, compania a depășit obiectivul de clienți noi, fiind atins un număr impresionant de 232,300 de investitori noi, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 39%.

Compania a înregistrat cifre impresionante și în ce privește profitul net, care s-a ridicat la 107,4 milioane EUR, comparativ cu 91,3 milioane EUR, profit înregistrat cu un an înainte.

Acest lucru demonstrează că grupul XTB poate genera un rezultat net repetabil, în creștere, în ciuda costurilor, care s-au majorat cu 21,1 milioane EUR, ajungând la 95,2 milioane EUR în prima jumătate a anului.

Creșterea costurilor este legată de dezvoltarea dinamică a societății și rezultă, în principal, din majorarea cheltuielilor de marketing, a costurilor privind angajații și din comisioanele plătite furnizorilor de servicii de plată.

„Suntem extrem de mândri, pentru că aceste date nu reprezintă doar cifrele activității din 2024, ci reflectă și dedicarea și munca intensă a întregii noastre echipe. Această performanță solidă subliniază angajamentul nostru constant de a oferi servicii de calitate clienților noștri și de a inova în sectorul financiar”, declară Irina Cristescu, general manager XTB România.

CFD-urile, bază importantă din totalul veniturilor

Analizând veniturile XTB în funcție de clasele de instrumente, se poate observa că cea mai profitabilă clasă de active a fost cea a CFD-urilor bazate pe mărfuri – acestea reprezintă 48,2% din structura veniturilor (față de 38,5% în prima jumătate a anului 2023). Performanța este o consecință, printre altele, a profitabilității ridicate a instrumentelor CFD bazate pe aur, gaze naturale și cacao.

A doua cea mai profitabilă clasă de active a fost reprezentată de instrumentele CFD bazate pe indici, a căror pondere în structura veniturilor a ajuns la 37,2% (față de 51,8% cu un an înainte). Aceasta este o consecință a profitabilității bazate pe indicele american US 100, indicele german DAX (DE40) sau indicele american US 500.

Veniturile aferente instrumentelor CFD bazate pe valute au reprezentat 10,3% din totalul veniturilor, față de 7,7% cu un an înainte. Cele mai profitabile instrumente financiare din această clasă au fost instrumentele CFD bazate pe criptomoneda Bitcoin, perechea valutară USDJPY și criptomoneda Ethereum.

„Prima jumătate a anului este record în multe privințe. În 6 luni din acest an, am generat venituri mai mari decât în întregul 2020 sau 2021, ceea ce arată amploarea dezvoltării XTB din ultimii ani. Aceasta este dovada că modelul nostru de afaceri funcționează ca o mașină bine unsă, permițând companiei să genereze rezultate repetabile, în creștere”, declară Paweł Szejko, director financiar și membru al Consiliului de administrație al XTB.

Ritm puternic de creștere a numărului de clienți noi

XTB a înregistrat cifre impresionante și în privința numărului de clienți noi: 232,3 mii de clienți noi, adică semnificativ peste obiectivul trimestrial, care presupunea o creștere de 65-90 mii de investitori. La sfârșitul lunii iunie, un total de 1,11 milioane de clienți au utilizat platforma de investiții și aplicația mobilă XTB, cu mult peste numărul de anul trecut, de 762,6 mii.

Numărul clienților activi a crescut, de asemenea, în mod semnificativ – în prima jumătate a anului, acesta s-a ridicat la 462,7 mii față de 307,5 mii la sfârșitul primului semestru din 2023.

Acest lucru a dus la creșterea volumului tranzacțiilor clienților cu instrumente CFD exprimate în loturi – în prima jumătate a anului 2024, acesta a crescut la 3,93 milioane de tranzacții față de 3,61 milioane în aceeași perioadă a anului 2023 (o creștere de 8,7%). Profitabilitatea pe lot în prima jumătate a anului 2024 a crescut cu 11,1% și s-a ridicat la 55 EUR.

„Suntem deosebit de încântați de creșterea cu 50% a numărului de clienți activi – aceasta este dovada că interesul pentru investiții, atât pasive, cât și active, este în continuă creștere. Acesta este un pronostic bun pentru noi, în contextul lansării planificate a produselor de pensii la sfârșitul anului”, adaugă Paweł Szejko.

Transformarea într-o aplicație universală de investiții

XTB continuă transformarea dintr-un broker CFD într-o aplicație universală de investiții care va deveni, în cele din urmă, principala alegere a clienților din Europa. Compania oferă modalități eficiente de tranzacționare, investiție și economisire, dar și acces imediat la bani.

Transformarea este vizibilă în preferințele noilor clienți, dintre care aproape 80% încep să investească prin achiziționarea de acțiuni, ETF-uri sau prin crearea propriilor planuri de investiții.

După ce XTB a oferit clienților săi dobândă pentru fondurile lor libere, valoarea depozitelor nete a crescut cu 118,0% și a ajuns la 0,88 miliarde EUR la sfârșitul primului semestru din 2024, față de 0,40 miliarde EUR cu un an înainte.

Planuri privind lansările de produse și extindere globală

XTB se concentrează, în prezent, pe extinderea ofertei de produse. Începând cu sfârșitul lunii septembrie, investitorii pasivi vor putea investi în obligațiuni de trezorerie și corporative emise de țări precum Polonia, SUA și Germania, precum și de companii globale bine stabilite cu un rating relativ stabil (de la AAA la BBB-). Mecanismul de investiții fracționate va permite investitorilor să achiziționeze obligațiuni în cantități mai mici.

Mai târziu, în al treilea și al patrulea trimestru al anului 2024 este planificat debutul unui produs mult așteptat de investitori – conturile IKE, fiind analizată introducerea acestora și în România. În paralel, datorită interesului crescut pentru investițiile pe termen lung, oferta de produse de pensii va fi dezvoltată și pe alte piețe, inclusiv pe cea din țara noastră.

Sfârșitul anului va fi unul intens în ceea ce privește noile produse lansate – oferta va include un portofel virtual cu un card multi-valută, care va permite clienților să utilizeze aplicația mobilă XTB pentru a efectua plăți și transferuri, tranzacții cu cardul și schimb valutar.

În 2025 și în anii următori, XTB intenționează să își extindă în continuare oferta de produse. De asemenea, XTB lucrează intens la obținerea licențelor și autorizațiilor necesare și la pregătirea infrastructurii tehnologice pentru începerea operațiunilor în Brazilia și Indonezia.

Conform planului, la începutul anului 2025 va fi posibilă începerea operațiunilor XTB în Indonezia. În prezent, compania este în curs de obținere a unei licențe în Brazilia, proces care ar putea fi încheiat, conform procedurilor, până în 2025.

