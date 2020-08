Transformările cu totul ieșite din comun ale acestui an au accelerat tendințe prezente anterior, stabilind în mod distinct câștigătorii și pierzătorii, dar au deschis și linii noi, neașteptate.

Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume și companie de investiții listată pe Bursa de la Varșovia, discută despre direcțiile deja definite și unele perspective, pe termen de 6 luni – 1 an.

La rândul său, Radu Puiu, Analist în cadrul XTB România, punctează o serie de aspecte cheie privind implicațiile „work from home”.

Implicațiile majore pe tot ce înseamnă mâncare, stil de viață, călătorii, mod de lucru, piață imobiliară, tehnologie, hardware, securitatea informatică, piața muncii, fitness, wellness și sănătate – sunt toate prezentate în această analiză extinsă.

Claudiu Cazacu:

1. O mișcare spre mediul online în privința modului de lucru. Titlurile companiilor care au permis lucrul la distanță, mai ales prin întâlniri video și schimb de documente în mod profesional au avut de câștigat în mod spectaculos. După reușita Zoom, companii precum Microsoft (Teams, sau divizia Skype) sau Google (Hangouts) au dezvoltat și îmbunătățit propriile produse. Zoom, evaluată la 68.04 dolari la finele anului, a închis marți 25 august la nivelul de 290.44 dolari, de 4.3 ori mai mult. Microsoft a câștigat aproape o treime în același interval, adăugând sute de miliarde de dolari la capitalizare și atingând peste 1.6 trilioane dolari pe bursă, iar Alphabet a avansat cu doar 16% pe perioada similară. O parte din venituri au fost afectate puternic de scăderea interesului pentru publicitate în turism, transport și unele bunuri și servicii. O performanţă bună a înregistrat, justificabil, TeamViewer, firma care oferă servicii de acces la distanţă ale calculatoarelor și resurselor IT: un avans de aproape 50% anul acesta.

În perspectiva următoarelor 6 luni – 1 an, chiar și după trecerea pandemiei o serie de angajați vor prefera să lucreze măcar în parte de acasă. Firmele vor vedea de asemenea avantajul unui astfel de mod de funcționare hibrid, prin perspectiva costurilor și satisfacției angajaților. Evaluările titlurilor listate în domeniu sunt totuși foarte ridicate, din perspectiva multiplilor de evaluare. Este astfel posibilă o ajustare înainte de o reluare a unei tendințe favorabile.

2. Evitarea aglomerației din magazinele fizice și a deplasărilor, în beneficiul giganților specializați pe comerțul online sau a diviziilor online ale celor tradiționali. Amazon a fost marele câștigător (+76% anul acesta până la închiderea de pe 25 august), dar e de notat avansul spectaculos al vânzărilor online Walmart sau Target în SUA potrivit raportărilor recente. În trimestrul al doilea, Walmart a avut o creștere a veniturilor de 5.6% agregat față de trimestrul 2 din anul precedent, iar Target de 25%, creșteri posibile doar cu largul sprijin al segmentului online.

Perspectiva noastră ar fi că magazinele clasice tip brick and mortar vor avea probabil parte de o revanșă parțială, dar noul echilibru va arăta oricum mai favorabil mediului digital față de anii anteriori. Aspectul este favorabil procesatorilor de plăți (atât cei clasici de tip Visa sau Mastercard cât și Square, PayPal sau Shopify), retailerilor care migrează favorabil spre digital și bineînțeles, Amazon. Tendinţa a fost vizibilă și în România, cu o deplasare majoră înspre achizițiile online. Unele segmente precum electronicele și calculatoarele au fost preferate, atât la nivel local cât și internațional, în detrimentul segmentului de cosmetice, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii și bunuri de folosință îndelungată. Tendința de migrare spre mediul online va favoriza acele companii care vor dezvolta tehnologie și pentru digitalizarea firmelor mici și medii, greu încercate în această perioadă. Pe lângă giganții din tehnologie, este loc semnificativ pentru nou-intrați, startup-uri sau firme de nișă, pentru dezvoltarea de produse adresabile segmentului mic și mijlociu.

3. Producătorii de PC-uri, laptop-uri și echipamente de birou au înregistrat salturi masive ale cererii. Revenind din scăderile primăverii, volumele de unități livrate fiind cu 2.8% potrivit unui studiu Gartner decât în trim. II din 2019. Tendința pozitivă va continua, cel mai probabil, în ritmuri relativ mai scăzute în trimestrele următoare, însă totuși peste cele din anii anteriori. Fondurile economisite prin reducerea unor cheltuieli au fost redirijateinclusiv spre echipamente de lucru sau gaming. Acer și Asus au avut creșteri de vânzări de peste 20%. Segmentul suferă însă de pe urma unei competiții ridicate, iar performanțele sunt inegale: acțiunile HP, Acer și Lenovo sunt pe minus anul acesta, în timp ce Dell și Asus au fost căștigate, un salt de peste două cifre înregistrând doar Dell.

4. Lucrul de la distanță a adus o creștere importantă pentru domeniul cloud, segment major al Amazon, Google și Microsoft. O parte din creșterea accelerată a deschis totuși ochii unor companii în privința facturilor ridicate. Concurența ridicată dintre giganții de cloud (între care se poate profila și Alibaba) se va adăuga eforturilor firmelor mari de dezvoltare a unor soluții hibride. Profiturile aduse mai repede „din viitor” în buzunarele acționarilor anul acesta ar putea pre-anunța o creștere mai lentă anul viitor, ca efect al motivelor prezentate anterior și al ștachetei deja înalte.

5. Cu atât de multă informație care circulă, este stocată sau procesată online, nevoia de securitate informatică va crește. Afacerile companiilor din domeniu ar putea cunoaște o perioadă foarte bună în următoarele trimestre. Fortinet, Palo Alto Networks, CrowdStrike sau Splunk, CloudFlare și chiar diviziile specifice ale Cisco și Broadcom ar putea vedea interes (și venituri) în creștere. Este o veste bună și pentru producătorii de antiviruși, majoritatea nefiind însă listați la bursă, o șansă pentru Bitdefender (nelistată, văzută de către Techradar drept cea mai bună soluție de antivirus), dar și Symantec (cotată) sau McAfee (de asemenea, nelistată).

6. Atractivitatea birourilor și a spațiilor aglomerate din centrul orașelor a scăzut, în timp ce utilizarea intensivă a transportului auto adaugă presiunea timpului petrecut în trafic. Pentru cei care vor avea deschisă opțiunea lucrului de la distanță, fenomenul de migrare spre suburbii, cartiere mai liniștite sau chiar destinații mai îndepărtate, mai aproape de natură, spre orașe mici sau mediul rural va continua într-o formă accentuată, fiind de mare impact, în timp (orizont de 1 an și peste) în piața imobiliară. Apetitul pentru ETF-urile din domeniul de birouri și chiar spații comerciale, limitat în termeni relativi, nu va fi totuși dramatic afectat, investitorii fiind în continuare în căutare de active ”reale” și având o anume inerție în evaluare. Trenduri noi ar putea apărea în preferințele regionale pentru imobile, cu accent pe calitatea și costul vieții. Volumul amplu de amenajări și îmbunătățiri necesare, în SUA, Vestul Europei și tangențial și în România va ajuta operatorii de magazine de bricolaj și construcții.

7. Mâncare și stil de viață: pentru o perioadă, probabil de câteva luni, fenomenele recente vor continua, cu un interes ridicat atât pentru comenzile online cât și pentru unele mâncăruri gătite acasă. Pâinea, cafeaua, mâncarea sănătoasă și suplimentele pentru imunitate au înregistrat creșteri notabile ale interesului potrivit clasamentului Google Search (SUA). Pentru unii consumatori alimentele de tip fast-food au fost o variantă de ”îndulcire” a stresului perioadei. Vânzările de alcool cunosc un profil regional foarte diferit. Diageo, producător de băuturi alcoolice listat la Londra a pierdut aproape 20% anul acesta. Scăderea consumului la nivel global nu a putut fi oprită de vânzările bune din America de Nord. O atenție mai ridicată o vor avea în perioada următoare producătorii de alimente bio, suplimente naturale și pentru imunitate și chiar segmentul vegan, pe măsură ce stilul de viață sănătos dobândește noi adepți.

8. Călătorii: ridicarea definitivă a restricțiilor va aduce o revenire majoră a sectorului turistic și hotelier, însă pentru unele nume mari din domeniu costul perioadei va atârna greu în bilanț pentru o perioadă, situația pentru jucătorii medii și mici fiind în general și mai dificilă. Zonele mai retrase, mai puțin aglomerate, apropiate de natură vor avea de câștigat în detrimentul destinațiilor pur urbane. Transportul aerian pe distanțe foarte lungi va rămâne probabil încă o perioadă de ordinul mai multor ani la niveluri sensibil sub cele de vârf, din moment ce inclusiv o parte a turismului de afaceri va fi înlocuit cu tele-conferințe și apeluri video. Sectorul liniilor aeriene rămâne pentru o vreme rezervat celor foarte curajoși, deși ”supraviețuitorii” perioadei vor culege în cele din urmă roadele unor cote de piață îmbunătățite.

9. Cererea pentru produse de fitness, wellness și sănătate poate continua să genereze câștigători. Vânzările de biciclete au cunoscut un salt important vara aceasta. În Marea Britanie, în perioada aprilie – iunie saltul a fost de 63% pentru toată piața, segmentul accesibil (400-1000 de lire) a avut cea mai aprinsă creștere, în afară de bicicletele electrice, 150%. Fenomenul a fost încurajat de politicile locale și guvernamentale, iar trendul are șanse să continue la nivel european și asiatic. Acțiunile Shimano, faimos furnizor de componente pentru biciclete, listat în Japonia, au crescut cu aproximativ 30% anul acesta. În SUA, Nautilus, producător de echipamente de fitness se afla în dificultăți financiare serioase anul trecut, însă revirimentul afacerilor a susținut o creștere spectaculoasă de 575% a acțiunilor. Peloton, care oferă biciclete pentru antrenament și servicii pentru antrenamente de acasă a avansat cu 125%, arătând interes din partea investitorilor chiar și fără a oferi profit în ultimul an. Acolo unde salturile au fost foarte ridicate procentual, riscul unor ajustări proporționale este de luat în calcul, în special atunci când tratamentul sau vaccinul va deveni o certitudine. O continuare a trendului pro-mișcare și viață sănătoasă ar fi totuși probabilă pe un orizont de un an și chiar dincolo de acesta, aducând interes sporit asupra acțiunilor din domeniu.

Radu Puiu:

În martie, sute de milioane de angajați la nivel global au părăsit biroul cu gândul că trebuie să își amenajeze un spațiu de lucru în casă, dar crezând că vor reveni în câteva săptămâni. Pe măsură ce pandemia a început să se extindă și s-a dovedit a fi mai persistentă decât se prognoza anterior, săptămânile s-au transformat în luni.

Până în vară, marile companii de tehnologie erau în mod oficial ”în concurență” pentru a anunța ”cea mai întârziată” revenire la birou. În primul rând, Facebook și Google și-au prelungit activitatea de la distanță până la sfârșitul anului. Twitter și Square au dus subiectul și mai departe, afirmând că angajații ar putea alege să lucreze de acasă „pentru totdeauna”. De curând, Facebook, Google și multe alte companii au extins această opțiune până în 2021.

La aproape șase luni după ce virusul a schimbat total imaginea pieței de muncă, companiile mari încearcă să modifice beneficiile punctuale precum oferirea unui program ajustabil sau o comandă gratuită de mâncare în beneficii mai susținute și solide, care să susțină angajații care își desfășoară activitatea acasă și pentru a stimula moralul echipei.

Compensațiile monetare par să fie o modalitate populară prin care firmele încearcă să îi ajute pe angajați să facă tranziția. La începutul primăverii, multe organizații au furnizat angajaților bugete pentru a cumpăra echipamente noi pentru birou. Google le-a transmis angajaților că pot cheltui cel mult 1.000 de dolari pe echipamente pentru a-și organiza un spațiu potrivit pentru desfășurarea muncii de la distanță. Mișcarea a urmat anunțurilor anterioare conform cărora lucrătorii, care au discutat despre lipsa beneficiilor oferite în campus, nu au posibilitatea de a beneficia de mese și gustări gratuite sau să redirecționeze bugetele neutilizate din evenimente anulate pentru uz individual, cum ar fi abonamentele la săli de fitness sau pentru gesturi caritabile.

Aceste decizii ar putea impulsiona achizițiile de componente hardware pentru finalizarea sau completarea biroului de acasă. Astfel, printre principalii câștigători s-ar putea numără Apple. Necesitatea oamenilor de a utiliza tehnologia pentru a susține activitatea de zi cu zi (lucrul, petrecerea timpului liber sau învățatul de la distanță) are potențialul de a impulsiona vânzările iPad-urilor și Mac-urilor. Vânzările de iPad-uri ale companiei au crescut cu 31%, iar categoria „Alte produse”, care include produse precum AirPods și Apple Watch, a crescut cu 17% față de trimestrul al treilea al anului trecut. De asemenea, veniturile aduse de vânzarea de laptopuri a crescut cu aproape 18% față de această perioadă a anului trecut.

Într-un astfel de scenariu, caracterizat printr-un nivel ridicat de incertitudine, antreprenorii vin cu noi soluții care să le permită continuarea activității. În pofida optimismului cu privire la faptul că birourile vor continua să aibă căutare, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața imobiliară din România, propune o idee interesantă. Astfel, aduce în discuție termenul de ”co-living”. Acesta presupune transformarea uneia dintre clădirile sale de birouri în spații rezidențiale. Rămâne de văzut dacă o astfel de idee va câștiga tracțiune. Un lucru e clar însă: în ciuda crizei mondiale, oamenii au continuat să se afle în căutarea de noi locuințe, care să răspundă noilor nevoi subliniate de realitatea actuală, printre care se află și necesitatea unei locuințe mai spațioase. Această afirmație este sprijinită de faptul că datele referitoare la cererile de obținere a unui credit ipotecar pentru luna august au arătat o creștere de 33% față de aceeași perioadă a anului trecut, în SUA.

