Platforma Youtube si compania Google care detine aceasta aplicatie, au fost date in judecata de catre Duncan McCann, cercetator la New Economics Foundation, din cauza incalcarii legii GDPR. Britanicul cere daune de 3 miliarde de dolari pentru continutul postat pe Youtube si ii acuza pe acestia ca folosesc datele utilizatorilor pentru reclame.

Duncan McCann are trei copii si spune ca platforma de streaming video influenteaza si dauneaza viata copiilor, creandu-le dependenta pentru jocuri. Totodata, in spatele britanicului sta o organizatie non-profit, Foxglove, care este specializata in domeniul tehnologiei. Directorul de la Foxglove spune ca foarte multi copii sunt dependenti si exploatati de catre Google prin jocurile pe care le pun la dspozitie.

Netflix a lansat un film legat de retelele de social media

Deoarece prezenta in online a celor mici a devenit din ce in ce mai mare, Netflix a lansat recent un film in care ne sunt prezentate pericolele retelelor de socializare. Numit ”The Social Dilemma”, filmul are ca protagonisti experti care au lucrat la Google, Facebook sau Twitter.

Acestia doresc sa ne arate care sunt secretele din spatele acestor retele si cum ne influenteaza viata si alegerile. Totodata, in documentar vei vedea si cum raspandesc retelele de socializare stirile false. Filmul are o durata de 90 de minute si surprinde dezavantajele platformelor care au creat atata dependenta de-a lungul timpului.

Dependenta de retelele de socializare

Ne petrecem majoritatea timpului pe retele de socializare si nu ne dam seama ca devenim dependenti de acestea. Statul ore in sir pe Facebook, Instagram, Youtube ne face sa fim intr-o lume virtuala si uitam sa mai traim cu adevarat, sa ne bucuram de familie si de oamenii care ne inconjoara. Studiile arata ca generatia Y a creat din retelele de socializare o prioritate, ceva fara de care nu pot trai. Aceste lucruri dauneaza sanatatii mintale si pot duce la depresie, anxietate si stari de singuratate.

In cazul copiilor si adolescentilor, dependenta de retelele de socializare duce la absenta de la scoala, note scazute si lipsa relatiilor sociale. De aceea, in astfel de momente este important ca parintii sa le impuna un program in mediul online care sa fie respectat, in care copii sa poata sta pe telefon.

Cum scapi de dependenta de online

1. Cauta-ti activitati care nu implica statul pe telefon. Sa faci si alte lucruri pe langa navigatul pe retelele de socializare te va proteja de starile de anxietate. Fa-ti prieteni si organizeaza iesiri cu acestia, descopera-ti pasiunile in natura, petrece timp de calitate cu familia.

2. Limiteaza timpul petrecut pe retelele de socializare. Traind in era tehnologiei este aproape imposibil sa nu stai deloc pe Facebook, Instagram, Twitter sau Youtube. Incearca doar sa nu exagerezi cu timpul petrecut in online si sa imbini acest lucru si cu activitati prin care sa te recreezi, sa socializezi si sa te bucuri de oamenii din jur.

3. Socializeaza fata in fata, si nu in online. Intalnim pe strada din ce in ce mai multi oameni care vorbesc cu cei dragi pe FaceTime. Cand distanta este cea care pune probleme in comunicarea directa, atunci da, acest mod este singurul prin care poti pastra legatura cu persoanele aproapiate. Insa atunci cand ai si posibilitatea de a te vedea fata in fata cu persoana respectiva, nu apela la retelele de socializare. Din cauza retelelor de socializare iti vei crea un obicei din acest lucru si va tine tot mai departe intalnirile fizice dintre oameni.