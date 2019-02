Cu totii suntem constienti ca YouTube nu mai reprezinta o simpla platforma video, ci este al doilea mare motor de cautare din lume. In aceasta situatie, continutul de pe YouTube poate fi cu adevarat crucial in promovarea unei afaceri, daca acesta este optimizat corect si realizat intr-un mod profesional.

Videoclipurile au 2 mari avantaje in pofida oricarui alt tip de material de promovare. Genereaza mult mai mult impact, fiind vizualizat de o un numar mare de oameni si sunt mult mai pasibilie sa devina virale, prin redistribuirea masiva in mediul online.

Asadar, daca avem un continut si un canal de YouTube bine optimizat si pus la punct, afacerea noastra se poate bucura de un avantaj incredibil in promovarea online. Tocmai de aceea, in articolul de astazi, vom prezenta cei mai importanti factori de clasificare a clipurilor si va vom oferi sfaturi despre cum sa va optimizati videoclipurile si canalul YouTube intr-un mod prietenos pentru utilizatori si pentru motorul de cautare. Pe scurt, este vorba de YouTube SEO – cum se face si cu ce ajuta?

YouTube SEO: elementele de baza si cunostintele de baza de care ai nevoie pentru a face SEO pe YouTube

SEO pentru YouTube poate fi comparat cu optimizarea obisnuita a continutului pentru motoarele de cautare. Pe You Tube, algoritmii si parametrii determina vizibilitatea si clasarea videoclipurilor incarcate.

Cu toate acestea, exista si factori SEO care sunt specifici YouTube, fiind fundamentali pentru orice videoclip. Video SEO reuneste toate caracteristicile de optimizare video de baza, care sunt esentiale nu doar pentru a-ti pozitiona clipul mai sus si pentru a-l face mai vizibil, ci si pentru a-ti ajuta site-ul de baza al afacerii sa urce in pozitiile Google.

In general, factorii SEO pot fi impartiti in trei categorii: video, canal si angajament.

YouTube SEO: optimizare video – factori principali

In ceea ce priveste optimizarea video, cel mai important aspect este CALITATEA CONTINUTULUI. Insa aici nu discutam neaparat de calitatea filmarii, din punct de vedere tehnic. Chiar daca aveti o camera 4K si chiar daca implementati toate sfaturile de optimizare, un videoclip slab care nu va atrage atentia nu va fi niciodata pozitionat de YouTube in topul cautarilor. Prin urmare, aveti in vedere un continut video de inalta calitate care satisface nevoile publicului tinta, care raspunde la intrebarile publicului, care este interesant si retine utilizatorii dupa ce au dat play.

YouTube High-Retention Videos – UN FACTOR PRINCIPAL in optimizarea pentru YouTube

Ca si in cazul unui site web, prima impresie determina daca utilizatorul ramane pe acel clip sau nu. Cu cat puteti retine mai mult timp utilizatorii dupa ce au dat play la video, cu atat veti obtine un Retention Rate mai mare, prin urmare un scor de pozitionare mai bun pe YouTube.

In consecinta, videoclipul trebuie sa clarifice in primele cateva secunde ca este vorba despre profesionalism si despre valoare adaugata. Daca userul va avea impresia ca e pe cale sa descopere ceva interesant, va ramane sa priveasca in continuare.

Mentionati la inceput subiectul (asa cum titlul videoclipului transmite deja despre ce este vorba). Insa, lasati si o urma de suspans. Spuneti despre ce este vorba si invitati userii sa descopere urmatorii pasi. Insa nu mentionati care sunt acestia, ci doar utilizati unui Call To Action care sa-i indemne sa vizioneze in continuare.

Exemplu: Salutare tuturor! Ati auzit ultima stire despre Incalzirea Globala? – Conform studiului X, Incalzirea globala distruge anual ecosistemul in proportie de x%. Haideti sa descoperim impreuna 5 lucruri prin care putem impiedica acest fapt.

Prin aceasta tehnica pastrati interesul utilizatorului si il faceti sa doreasca sa afle mai multe. Iar, conform YouTube, daca reusiti sa retineti cat mai multi utiliatori, dupa ce acestia au dat play, pentru un timp mai mare, YouTube va considera video-ul ca avand succes si il va pozitiona mai sus in cautari, datorita factorului de relevanta si interes al utilizatorilor.

De asemenea, la inceputul videoclipului, trebuie sa subliniati cunostintele si experienta voastra in domeniul respectiv. Acestea pot fi dovezi sub forma unor succese obtinute sau a unor cifre realizate – chiar un infografic animat. Modestia este destul de inadecvata in acest moment. Este timpul sa prezinti utilizatorului DE CE AR TREBUI SA CREADA IN CEEA CE II SPUI.

In continuare vom descoperi 5 factori pentru pozitionarea videoclipurilor YouTube in top rankings.

Comentariile stranse la videoclip

Atunci cand cineva lasa un comentariu la videoclipul tau, acesta transmite un mesaj clar spre YouTube, cu privire la interesul fata de acel clip, cu privire la relevanta clipului pentru utilizator. Acesta este un factor incredibil de important in pozitionarea pe YouTube. Cu cat strangi mai multe comentarii, inseamna ca video-ul tau este mai interesant. In consecinta, You Tube il va clasa mai sus in pozitii.

Subscriberii care s-au abonat dupa vizionarea clipului

Un alt factor important care vorbeste despre interesul utilizatorilor fata de continutul tau este numarul de subscriberi care s-au abonat la canal dupa ce au vizionat un clip. Acest tip de interactiune arata din nou cat de interesant a fost clipul. Iar YouTube tine cont de acest lucru. Pentru a creste numarul de subscriberi, de cele mai multe ori, este suficient sa ceri acest lucru. La finalul fiecarui clip roaga utilizatorii sa dea subscribe. Iar pentru a te bucura de un boost enorm la numarul de subscriberi, pe termen scurt, poti oferi si un cadou (un ebook gratuit celor care se inscriu, spre exemplu).

Distribuirile videoclipului

Un alt lucru ce alarmeaza YouTube-ul cu privire la relevanta videoclipului tau este share-ul. Cu cat clipul tau strange mai multe distribuiri, cu atat va fi clasat mai sus in cautari. De asemenea, foarte utile sunt si distribuirile in retele sociale externe in acest caz. Cu cat clipul tau va primi mai multe share-uri, YouTube-ul se va gandi ca este vorba despre un materiale exceptional, iar acest lucru nu va insemna decat o pozitie mai buna pentru clipul si canalul tau.

Click-Through-Rate – CTR

Un alt factor care te poate ajuta sa-ti clasezi mai bine clipurile este CTR-ul (rata de click). Cu cat videoclipul tau strange mai multe click-uri, in momentul in care se efectueaza o cautare pe cuvantul cheie pe care te pozitionezi si tu, cu atat mai bine.

Daca tu ai facut un video despre cele mai noi haine de dama, iar utilizatorii cauta “haine de dama” pe YouTube, iar clipul tau strange cele mai multe click-uri, asta transmite catre YouTube mesajul ca acel clip a fost cel mai relevant pentru utilizatori. Prin urmare, va fi pozitionat mai sus in cautari, pentru a putea fi gasit si de catre alti utilizatori.

Truc pentru imbunatatire CTR-ului: Pentru o rata de click cat mai mare, foloseste titluri convingatoare si un design “out of the box” pentru coperta video-ului – thumbnail

Lungimea videoclipului

Lungimea videoclipului pare sa fie si ea un factor extrem de important. Ca si in Google, unde articolele mai consistente, mai inchegate, par sa atraga mai mult, la fel si pe YouTube, clipurile mai lungi se pozitioneaza mai bine.

Spre exemplu, daca o sa cauti in YouTube keyword-ul “WordPress” vei vedea ca cele mai bine cotate clipuri video au peste o ora. Daca un videoclip este construit asa incat sa fie interesant pentru useri, faptul ca va fi mai lung de 20 minute nu conteaza. Ei il vor urmari. Insa, daca nu ai nimic de spus, si 2 minute ti se vor parea prea mult.

Cert este ca videoclipurile cu durata mai lunga pot avea un avantaj in YouTube rankings.

Optimizarea tehnica pentru Videoclipul tau in YouTube

Cuvantul Cheie pentru videoclipul tau

Intotdeauna incepe videoclipul bazandu-te pe cuvantul cheie. Spune de la inceput (chiar din titlu) care este cuvantul cheie pentru care cauti o pozitie mai buna.

Aceste cuvinte cheie ajuta algoritmul YouTube sa caute si sa clasifice continutul video in functie de anumite categorii. De asemenea, ele ajuta utilizatorii sa gaseasca videoclipul tau, atunci cand cauta acelasi cuvant cheie.

Cum gasesti cuvintele cheie potrivite?

Utilizeaza unele din instrumentele disponibile pentru cautarea si planificarea unei liste de keywords:

Google Suggest

YouTube Suggest

Planificatorul de cuvinte cheie Google

Google Trends

Instrumentul pentru cuvinte cheie pentru video Rockit

Truc: Tinteste pentru cuvintele cheie cu o competitie scazuta pe nisa ta. Nu incerca sa te pozitionezi pe un cuvant cheie care are milioane de rezultate si sute de videoclipuri care discuta despre el.

Titlul videoclipului

Foloseste un titlu atractiv, un titlu care sa spuna utilizatorului despre ce este vorba in clip, dar sa il si provoace sa doreasca sa afle mai mult. Un titlu bun, conform YouTube are maxim 5 cuvinte. Daca te poti incadra intre 50 – 70 caractere, ai facut titlul perfect.

Incepe intotdeauna titlul cu keyword-ul principal, iar daca iti ramane loc, la final poti adauga si numele companiei.

Descrierea videoclipului

Descrierea clipului este foarte importanta. Faptul ca ai la dispozitie 5000 de caractere te va ajuta sa spui tot ce crezi ca ai nevoie pentru ca utilizatorii sa inteleaga despre ce este vorba, concret, in videoclipul tau.

In plus, cuvintele cheie folosite in descriere ajuta YouTube-ul si pe Google sa inteleaga continutul videoclipului tau. Cu cat vor intelege mai bine despre ce este vorba, cu atat vei ajunge mai sus in cautari.

Trucuri pentru o descriere corecta:

include cuvantul cheie principal in primele 25 de cuvinte (ca si in cazul articolelor pe Google, primul paragraf trebuie sa contina keyword-ul principal).

fa o descriere de minim 250 cuvinte, pentru fiecare videoclip

include cuvantul cheie de pana la 4 – 5 ori in aceasta descriere, dar foloseste si cuvinte cheie secundare (sinonime, cuvinte din aceeasi familie lexicala)

Tag-urile / Etichetele

Si acestea pot fi extrem de importante pentru succesul videoclipului. Chiar daca ele nu sunt vizibile, ele vorbesc YouTube-ului despre continutul unui video. In plus, ajuta utilizatorii sa gaseasca acel video in functie de etichete – domenii pentru care videoclipul va aparea in cautari. Ele nu reprezinta un factor principal, dar pot ajuta.

Primul tag ar trebui sa fie mereu cuvantul cheie principal. Apoi poti pune ca eticheta cuvinte cheie secundare, domenii de activitate, subiecte inrudite cu videoclipul tau.

Ca principal avantaj in ceea ce priveste etichetele, acestea te pot ajuta sa apari mai des in videoclipurile sugerate.

Miniatura

Aceasta este imaginea previzualizata de catre utilizator inainte sa dea click pe video. Este extrem de importanta in decizia utilizatorului de a da click sau de a trece mai departe. Este comparabila cu titlul, la importanta.

Este important sa personalizam miniatura in Studio Creator YouTube. Cea mai buna modalitate este utilizarea unei imagini cu rezolutie de 540 pixeli / 360 pixeli in format 16:9 de inalta rezolutie. Pe fundal pot aparea si cuvinte, grafice sau orice element care face coperta mai interesanta. Pentru fiecare videoclip, trebuie sa facem o miniatura individuala.

Nume de fisier

Desi numele fisierului nu este important pentru audienta videoclipului, acesta este chiar foarte important pentru YouTube SEO. Trebuie sa fim foarte precisi atunci cand formulam numele fisierului si sa includem cel mai important cuvant cheie acolo.

TRUC: Ca si in cazul denumirilor de fisiere pentru imagini, ar trebui sa introduceti si cuvintele individuale cu o cratima. Acest lucru ajuta algoritmul YouTube sa va citeasca mai bine continutul.

YouTube SEO: optimizarea canalelor

Ca orice alta retea sociala, proiectarea si optimizarea unui canal YouTube este importanta pentru implicarea profesionala a utilizatorilor in domeniul vostru de activitate.

Numele de canal trebuie ales cat mai clar posibil. Descrierea canalelor, amprenta personala de brand si includerea altor profiluri de social media in bara sociala fac parte, de asemenea, din tehnicile de optimizare a canalelor de YouTube.

Cand proiectati un layout grafic pentru canal, multe idei creative pot fi implementate. Nu utilizati tema principala oferita de YouTube, ci alegeti sa va personalizati canalul cu ceva care atrage atentia.

Listele de redare reprezinta o modalitate excelenta de a va structura continutul video intr-un mod clar, concis, intr-un mod semnificativ pentru spectatori. Din nou, ar trebui sa includeti cuvinte cheie relevante in acestea, sub forma de categorii – pot fi chiar categoriile de produse sau servicii pe care le oferiti.

Truc: Includeti mereu keyword-ul principal pentru care vrei sa te pozitionezi, chiar in descrierea canalului vostru.

In final, dupa ce ati realizat si optimizat in totalitate toate aspectele legate de video, canal si interactiune cu utilizatorii, nu uitati sa masurati rezultatele.

Va oferim mai jos 4 sfaturi importante despre optimizarea SEO pe YouTube.

4 sfaturi pentru o mai buna optimizare SEO pe YouTube

1. Masurati rezultatele cu YouTube Analytics

2. Ajustati si faceti update continutului cat mai des posibil

3. Produceti video pentru diversele grupuri de public tinta cat mai des

4. Analizati concurenta – uitati-va in stanga si in dreapta – ce face X, ce face Y, care e pozitionat mai bine?

Ca si in cazul multor alte formate de continut, atunci cand realizati si promovati videoclipuri prin intermediul YouTube, este important sa examinati in mod constant propriile actiuni, actiunile concurentei si sa le vizualizati din perspectiva utilizatorului.

Fiti autentici, originali si respectati cu strictete regulile de functionare a motorului de cautare YouTube. Doar in acest mod va veti putea bucura de succes in promovarea video online.

