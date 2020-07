Aflat la Suceava, regizorul Zalán Zakariás a declarat că îi plac atît orașul, cît și oamenii de-aici, unde se simte ca acasă. El a venit la Suceava pentru a pregăti cu actorii Teatrului Municipal „Matei Vișniec” spectacolul „Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei”, de Federico Garcia Lorca. Prezent în studioul Radio Top, regizorul a afirmat: „Deja, de ani întregi, de cînd veneam la Suceava, tot ziceam că Bucovina nu e România. Adică, ca geografie, ca stare, e altceva. Dar eu sînt obișnuit, fiind din Ardeal. Și acolo avem o comunitate destul de puternică. Într-un alt fel, cine vine la noi din București, sau de la Budapesta, sau de oriunde, zice că aicea parcă e altfel”. Zalán Zakariás a adăugat: „Eu așa simt și cu Suceava. Și cumva de aia locul ăsta mi-e foarte familiar, mă simt aici ca acasă. Îmi este la inimă și trupa de la Suceava și fac tot posibilul ca să ajut să-i învâț tot ce știu despre meserie să crească ei ca actori”. Spectacolul „Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei” va avea premiera pe 18 iulie, în aer liber, la zona de agrement Tătărași.

