Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, anunță că din 16 aprilie compania aeriană TUI fly, membră a grupului TUI Group, cel mai mare tour-operator din lume cu sediul la Hanovra (Germania), va opera zboruri regulate spre capitala Belgiei, Bruxelles-Zaventem (BRU) de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Zborurile vor avea două frecvenţe pe săptămână. ”Deschiderea ultimelor zboruri și faptul că vin noi operatori pe aeroportul din Suceava, reprezintă o apreciere a serviciilor oferite de aeroportul Sucevean. Se văd roadele campaniilor de promovare ințiate și coordonate de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, sunt și roadele colaborării sucevenilor din Diaspora. Suceava este un județ din ce în ce mai sigur atât pentru turiști cât și pentru investitori, iar #Bucovina, o destinație care va continua să fie tot mai atrăgătoare de la zi la zi”, a declarat Barbă. Biletele vor putea fi achiziţionate de pe pagina de internet a companiei la adresa www.tuifly.be

