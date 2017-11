Compania Tarom a anunat, astăzi, o ofertă aniversară de 1 Decembrie, Ziua Națională, prețurile pentru un zbor extern, dus întors, fiind de 99 de euro, cu toate taxele incluse. Prețul este valabil pe rutele externe directe între Suceava și Torino, dar și între Bucureşti și Amman, Amsterdam, Atena, Barcelona, Belgrad, Beirut, Bruxelles, Budapesta, Frankfurt, Hamburg, Istanbul, Chişinău, Larnaca, Londra, Madrid, München, Nisa, Paris, Praga, Roma, Salonic, Sofia, Stockholm, Tel Aviv, Viena; Sibiu-München și Iaşi – Luton, Madrid, München, Tel Aviv, Torino.

Tarife speciale, de 39 de euro, dus – întors și cu toate taxele incluse, sunt oferite și pentru pe rute interne între Bucureşti și Suceava, Cluj, Iaşi, Oradea, Satu Mare și Timişoara.

Potrivit Tarom, condiţiile ofertei sunt următoarele:

Perioadă de vânzare: 8-15 Noiembrie 2017,

Perioade de călătorie: 01-15 Decembrie 2017, respectiv 15 Ianuarie-24 Martie 2018 (data ultimului retur).

Tarifele menţionate mai sus includ toate taxele.

Oferta este valabilă doar pe curse operate cu avioane TAROM.

Rezervarea şi emiterea trebuie efectuate în acelaşi timp, mai puţin în cazul rezervărilor efectuate pe site-ul TAROM pentru care a fost bifată opţiunea de plată în agenţie în termen de maxim 48 de ore.

Nu sunt permise reduceri.

Modificarea datelor de călătorie poate fi facută doar cu plata diferenţei până la tariful disponibil şi aplicabil pe noile date de călătorie, plus o penalizare de 25EUR/tranzacţie pe rute interne şi 75 EUR/tranzacţie pe rute externe.

Rambursarea biletelor achiziţionate nu este permisă.

Locurile la această ofertă sunt limitate şi sunt disponibile doar pe zboruri TAROM selecţionate.

Indiferent de destinaţia aleasă, la bordul aeronavelor TAROM pasagerii vor beneficia de:

Transport gratuit al bagajului de cală în limita maximă de 30 kg pe destinatiile Amman/ Beirut/ Larnaca/ Roma/ Torino (1 bagaj pentru Clasa Economy; 3 bagaje pentru Clasa Business), 23 kg pentru restul destinatiilor operate TAROM (1 bagaj pentru Clasa Economy; 3 bagaje pentru Clasa Business), + 10 kg bagaj de mână.

Check-in gratuit în aeroport, la kiosk, online şi pe mobil.

Servicii gratuite la bord.