Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, aduce la cunoștința cetățenilor o serie de date noi care au apărut în ultima perioada în legătură cu zborurile operate pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

Compania românească AIR CONNECT informează începerea operării zborurilor directe de la Suceava spre București – Otopeni și Constanța.

Din 27 martie 2023, în fiecare zi de luni, miercuri, joi și vineri, cu un total de 5 frecvențe pe săptămână, aeronavele companiei vor opera zboruri directe de la Suceava spre București – Otopeni, după următorul program:

Luni (2 zboruri): decolare Otopeni 09:10 / aterizare Suceava 10:30, zbor retur decolare Suceava 11:00 / aterizare Otopeni 12:20 și decolare Otopeni 19:05 / aterizare Suceava 20:25, zbor retur decolare Suceava 20:55 / aterizare Otopeni 22:15.

Miercuri: decolare Otopeni 09:10 / aterizare Suceava 10:30, zbor retur decolare Suceava 11:00 / aterizare Otopeni 12:20.

Joi: decolare Otopeni 09:10 / aterizare Suceava 10:30, zbor retur decolare Suceava 11:00 / aterizare Otopeni 12:20.

Vineri: decolare Otopeni 15:20 / aterizare Suceava 16:40, zbor retur decolare Suceava 17:10 / aterizare Otopeni 18:30.

Începând din 22 Iunie 2023, în fiecare zi de joi, AIR CONNECT va începe și operarea zborurilor spre Constanța, destinație mult așteptată de către foarte mulți pasageri din aria noastră de captare și nu numai, cu următorul orar: decolare Constanța 09:00 / aterizare Suceava 10:15 și decolare de la Suceava 10:45 / aterizare Constanța 12:00.

”De asemenea, am constatat că pentru perioada 25 martie – 5 iunie 2023 nu mai pot fi rezervate bilete pe ruta Suceava – Tel Aviv, urmând să revenim cu detalii după ce vom avea un punct de vedere al operatorului aerian”, a mai spus Barbă