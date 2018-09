Agenția de turism Campion Tour a anunțat astăzi, în mod oficial, că începând de anul viitor vor fi operate zboruri charter din Suceava către Egipt, în Hurghada. Zborurile de pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava către Egipt vor debuta pe 24 mai 2019 și se vor încheia pe 27 septembrie 2019. Reprezentanții Campion Tour au anunțat că pachetele cu reduceri Early Booking au fost puse deja în vânzare pentru toți cei interesați de o vacanță în Egipt. Rezervările la Campion Tour se pot face la info@campiontour.ro sau la nr. de tel 0330 803 110.

În momentul de față de pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava se operează curse charter din Suceava către Antalya și Bodrum, în Turcia și către Zakynthos, în Grecia.

