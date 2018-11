Un nou tour operator din România va opera zboruri charter din Suceava către o destinație de vacanță din Africa. Este vorba despre Amara Tour, care a pus deja în vânzare pachete de vacanță în Tunisia, cu zboruri directe de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”. Amara Tour va opera zboruri din Suceava către Tunisia, pe aeroportul din Monastir, începând cu data de 12 iunie și până pe 16 octombrie 2019. Avioanele vor decola de la Suceava în fiecare zi de miercuri, la ora 10:15 și vor ateriza în Tunisia la ora 11:00. Zborul de întoarcere va fi tot miercuri, va decola de pe aeroportul din Monastir la ora 4:30 și va ateriza la Suceava la ora 9:15. Amara Tour oferă sejururi de 7 și 14 zile atât în Monastir, cât și în alte stațiuni din Tunisia. Tarifele pornesc de la 404 euro/persoană pentru o vacanță de 7 nopți în regim All Inclusive iar pachetele cu reduceri Early Booking au fost puse deja în vânzare la agențiile de turism.

Amara Tour este o agentie Tour Operatoare nouă pe piața românească, lansând zboruri charter către destinații consacrate cum ar fi Egipt, Tunisia și Turcia. Zborurile charter din Suceava către Tunisia vor fi operate de compania Nouvelair, cu o aeronavă Airbus A 320, cu o capacitate de 177 de persoane.

De precizat că tour operatorul Christian Tour a anunțat, luna trecută, că tot din 2019 vor fi operate zboruri charter din Suceava către Egipt, în Hurghada. Zborurile de pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava către Egipt vor debuta pe 24 mai 2019 și se vor încheia pe 27 septembrie 2019, pachetele de vacanță fiind puse deja în vânzare.

Anul acesta, de pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava au fost operate curse charter de vacanță din Suceava către Antalya și Bodrum, în Turcia și către Zakynthos, în Grecia.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating