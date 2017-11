Companiile Atlas Global și Prestige Tours vor opera zboruri, de anul viitor, din Suceava către Bodrum, în Turcia. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că Prestige Tours a făcut acest anunț astăzi, în prima zi a Târgului de Turism al României, de la București. Flutur a precizat că sejururile în Bodrum pot fi deja achiziționate de la agențiile de turism. Șeful administrației județene a precizat că zborurile Suceava – Bodrum, și retur, vor fi operate începând de pe 1 iunie 2018, săptămânal, în fiecare zi de luni. Gheorghe Flutur a mai precizat că Atlas Global și Prestige Tours vor continua să opereze, anul viitor, și zborurile din Suceava către Antalya, în zilele de vineri.

În același timp, și compania Kusadasi va meține anul viitor zborurile estivale din Suceava către Antalya și Zakynthos.