În ultima vreme, comisarii suceveni de la Protecția Consumatorilor au oprit temporar de la comercializare aproape 200 de kilograme de produse specifice acestei perioade. Șeful institiției județene, Vasile Latiș, a comunicat că au fost controlați 15 operatori economici, unde s-au verificat aproximativ 4 tone de produse la 214,5 kilograme dintre aceseta fiind constatate abateri. El a menționat că 8 operatori au fost sancționați, fiind aplicate 4 avertismente și 5 amenzi în valoare totală de 23.000 de lei. „Principalele deficiente constatate au fost: lipsa preturilor, informatii ilizibile, sterse, pe etichetele produselor lipsa alergenilor in lista de ingrediente si nerespectarea conditiilor prescrise si declarate”, a aratat Latis. In cadrul tematicii privind unitatile de cazare si prestarea serviciului de alimentatie publica in cadrul acestora, au fost verificati 11 operatori economici, la 4 dintre acestia fiind constatate abateri pentru care s-au aplicat 5 sanctiuni contraventionale constand intr-un avertisment si 4 amenzi in cuantum de 5.800 lei. Au fost controlate 324 kg de produse in cadrul restaurantelor si s-au gasit 21.7 kg de produse cu abateri, principala deficienta fiind lipsa etichetelor cu elemente de identificare si caracterizare la materia prima, motiv pentru care s-a dispus oprirea temporara de la comercializare a cantitatii respective.