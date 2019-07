Câteva zeci de meșteri populari din județul Suceava și din întreaga țară participă la ediția de anul acesta a Târgului Meșterilor Populari din incinta Muzeului Satului Bucovinean. Evenimentul „Lume, lume … hai la târg!” are loc în perioadă 26-28 iulie, fiind organizat de Muzeul Bucovinei, alături de Consiliul Județean Suceava. De menționat că pe lângă târgul meșterilor a fost organizat și un târg de antichități. Fără doar și poate, oferta de anul acesta de produse tradiționale și de antichități este una foarte variată. Vizitatorii pot să cumpere obiecte de ceramică și lemn, articole tradiţionale de îmbrăcăminte, icoane, picturi, bijuterii, dar şi jucării din lemn, obiecte confecţionate din os, îmbrăcăminte din blană, băuturi, dulcețuri sau produse alimentare tradiționale. Deschiderea oficială a ediției de anul acesta a târgului a avut loc în prezența directorului Muzeului Bucovinei, Emil Ursu și a vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc.

Viorel Seredenciuc: ”Pentru păstrarea tradițiilor acest târg reprezintă foarte mult”

”La această ediție a Târgului ne bucurăm să avem mulți expozanți din județul Suceava dar și din alte zone ale țării precum Bistrița-Năsăud, Cluj, Târgu Secuiesc, Piatra Neamț. Multă lume și lucruri tradiționale foarte frumoase. Pentru păstrarea tradițiilor acest târg reprezintă foarte mult. Suntem convinși că și în anii următori vom avea mulți expozanți vom avea mulți vizitatori ne ajută și vremea foarte mult și noi ca și CJ avem intenții totdeauna bune de a organiza cât mai multe tîrguri de acest fel și cu produse tradiționale ca cele de astăzi dar și produse alimentare”, a declarat Seredenciuc.

Emil Ursu: ” Sper ca vremea să țină cu noi și evident toată lumea să vândă cât mai mult”

”După 20 de ediții de târg al meșterilor populari colegii noștri de la etnografie au propus schimbarea formatului evenimentului sub egida ”Lume, lume..hai la târg” schimbarea de format însemnând de fapt invitarea mai multor categorii de produse nu doar produse strict meșteșugărești ci și arte decorative, materiale diverse, colecționari, bijuterii, șamd. Evident chiar dacă locația a rămas aceeași până și aranjamentul s-a schimbat un pic pentru că am încercat să creăm mai multe spații să fie mai larg pentru public. Am păstrat partea cu spectacolele folclorice însă și aici dacă anul trecut a cântat Corbul anul acesta vine Mihai Mărgineanu. Nu e chiar tradițional dar e cultură urbană până la urmă ușor de mahala, mahalua fiind marginea orașului. Sper ca vremea să țină cu noi și evident toată lumea să vândă cât mai mult”,a declarat Ursu.

Programul târgului este între orele 9:00 – 20:00

Nicolae Furdui Iancu și Mihai Mărgineanu vor susține concerte speciale la Muzeul Satului Bucovinean în zilele de 27 respectiv 28 iulie în cadrul manifestării ”Lume, lume…hai la târg!”, organizată de Consiliul Județean și Muzeul Bucovinei. Concertele vor începe la ora 18. Programul târgului este între orele 9:00 – 20:00.