În perioada 01 august – 08 septembrie 2021, la nivel județean au fost verificate cu privire la respectarea măsurilor anticovid 34.714 persoane, 932 de unități economice, 1055 terase și baruri și 215 hoteluri și unități de cazare. Au fost aplicate 85 de sancțiuni contravenționale în valoare de 72.000 lei.

