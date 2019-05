Zeci de mii de persoane au participat, duminică, la a XI-a ediție a Horei Bucovinei de la Frasin, eveniment Organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina și Primăria și Consiliul Local Frasin. Pe o vreme cu soare, sucevenii și turiștii din țară și străinătate au venit, poate în numărul cel mai mare, să se bucure de tradițiile populare din județul Suceava, dar și de gustoasele preparate de stână. Și fără doar și poate au avut de unde să aleagă pentru că la fiecare stână amenajată în fosta Tabără de la Bucșoaia au fost ispitiți cu miel, oaie sau vită la proțap, balmoș, ciorbă de miel, dar și cu numeroase produse din lapte și carne pentru toate gusturile.

Hora Bucovinei a debutat în jurul prânzului cu parada portului popular, deschisă de președinte Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. În paradă au intrat care și calești trase de cai, în care se aflau gospodari în costume populare iar apoi, prin fața spectatorilor au trecut grupuri de tineri și adulți în straie populare din zeci de comune ale județului.

Platoul fostei tabere Bucșoaia s-a transformat într-un imens ring de dans

După parada portului, organizatorii i-au îndemnat pe toți să facă cea mai mare horă care s-a văzut. Alături de dansatori s-a alăturat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, precum și primarul Ion Lungu și deputatul PNL Angelica Fădor. La îndemnul de a intra în horă au răspuns majoritatea celor prezenți la eveniment, astfel încât la un moment dat tot platoul fostei tabere Bucșoaia s-a transformat într-un imens ring de dans.

Pentru ediția de anul acesta, organizatorii au pregătit pentru cei prezenți și un bogat program artistic, pe scenă urcând ansamblul „Plăieșii” din Chișinău, Republica Moldova, Dumitru Dobrican și <Dănțăușii> de la Groși, din Maramureș, Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava, dar și alți interpreți, grupuri folclorice și fanfare din județ.

Flutur, îmbrăcat în costum popular confecționat în satul său natal, Botoșana. ”Hora Bucovinei a devenit un moment de referință pentru întreaga țară”

Gheorghe Flutur a venit la ediția de anul acesta a Horei Bucovinei îmbrăcat într-un costum popular nou, cu bundiță, confecționat în satul său natal, Botoșana. „Văd că vremea ține cu noi și după câteva zile ploioase se anunță foarte multă lume. Vă spun că și eu am venit în acest an cu un costum popular nou, azi l-am îmbrăcat prima dată, făcut la mine în sat la Botoșana. Îndemnul meu în continuare rămâne este ca tineretul să păstreze obiceiurile și tradițiile. Hora Bucovinei a devenit un moment de referință pentru întreaga țară. Nu are nimeni din țară așa ceva. Este un loc unde se întâlnesc minoritățile Bucovinei, unde se întâlnește un mozaic, o grădină de costume populare, de obiceiuri, de tradiții. Uitați-vă câte stâne frumos împodobite, cu gastronomie de excepție avem aici. După ce am știu să sărbătorim frumos Paștele în Bucovina a venit rândul acestui frumos eveniment, Hora Bucovinei. Îmi aduc aminte că prima ediție a fost timidă. Acum ne-am obișnuit și am văzut că se anunță peste 50 de primării, localități, vetre folclorice cu foarte mulți dansatori. Iar noutatea din acest an este că va fi o horă de altădată. Mai mult vor fi orchestre, fanfare și noi suntem aici veniți să dansăm. Chiar dacă iarba este oleacă udă trebuie să o bătucim să iasă apa din iarbă”, a declarat Flutur. El a subliniat că prin astfel de evenimente Bucovina poate fi recunoscută în țară și în lumea întreagă. „Când intrați în acest parc vedeți marile proiecte ale Consiliului Județean Suceava. Hai în Bucovina, Zestrea Bucovinei, Paștele în Bucovina, Hora Bucovinei, Pelerin în Bucovina, Gustă din Bucovina, Crăciun în Bucovina, sunt câteva din marile proiecte de forță cu care Bucovina a devenit, aș spune, numărul 1 din punct de vedere al folclorului și al autenticului în această țară. Și tot mai multă lume se interesează. Nouă nu ne mai rămâne decât să fim tradiționali și originali. Le mulțumesc celor care vin la Hora Bucovinei, celor care îmbracă costume populare. Mulțumesc primarilor, vetrelor folclorice, și încă o dată să nu vă fie rușine de tradiții, de obiceiuri, de casa părintească, de ceea ce făceau strămoșii noștri. Obligația noastră este să facem și noi astăzi să arătăm și tinerei generații”, a încheiat Gheorghe Flutur.

Ion Lungu: ”Hora Bucovinei este astăzi un brand”

Prezent și la ediția de anul acesta, primarul Suceava, Ion Lungu, a declarat că Hora Bucovinei a devenit deja un adevărat brand, o sărbătoare a întregii Bucovine. felicitări domnului președinte pentru inițiativa de acum 11 ani când s-a inițiat acest proiect. „Astăzi Hora Bucovinei este un brand, este o sărbătoare a Bucovinei, a bucovinenilor gospodari, a bucovinenilor mândri, care au venit îmbrăcați în straie de sărbătoare. Gospodarii vin aici să etaleze portul, tradițiile și este un lucru extraordinar. Și eu sunt un mare iubitor de folclor și prin ceea ce se întâmplă astăzi aici ne dăm seama că folclorul și tradițiile vor merge înainte. Noi avem obligația, ca autorități locale, să predăm mai departe aceste tradiții, să ducem mai departe acest folclor, nestemate ale patrimoniului nostru cultural. Este o zi superbă și se vede că Dumnezeu ține cu Bucovina, ține cu noi. Sper că toți cei care au venit aici, și sunt mulți din alte județe, să ducă vestea despre Hora Bucovinei. Și de la an la an să ne viziteze cât mai mulți turiști în această lună superbă, cea mai frumoasă din an”, a spus Lungu.

Bălan: ”Mă bucur să văd aici portul popular autentic bucovinean și mă simt mândru că sunt aici, că sunt coleg cu Gheorghe Flutur, un om care iubește tradiția și portul din Bucovina”

El a fost completat de deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, care a ținut să-l felicite pe președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, pentru inițiativa de a organiza Hora Bucovinei. „Este un proiect, știu, foarte drag președintelui Flutur. A pus foarte mult suflet și pune în continuare foarte mult suflet în acest eveniment. Văd că de la an la an, de fiecare dată vedem lucruri mai profunde. Mă bucur să văd aici portul popular autentic bucovinean și mă simt mândru că sunt aici, că sunt coleg cu Gheorghe Flutur, un om care iubește tradiția și portul din Bucovina. Un om care a dus numele Bucovina acolo unde îi este locul, printre primele în România”, a declarat Ioan Balan.