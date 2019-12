Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat o acțiune pe raza județului, pe una din principalele cauze generatoare de evenimente rutiere grave, respectiv conducerea de vehicule pe drumurile publice de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor fiind testați cu aparatul etilotest 359 conducători auto și aplicate un număr de 135 sancţiuni contravenționale, în valoare de 67.217 lei.

Au fost constatate 9 infracţiuni la regimul circulației rutiere, dintre care 7 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau refuz de recoltare a probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei .

De asemenea au fost reținute 26 permise de conducere, dintre care 4 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și 8 certificate de înmatriculare retrase.