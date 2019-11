În perioada 18-24 noiembrie, 135 de suceveni au fost spitalizați cu boli respiratorii. Potrivit unei situații a Direcției de Sănătate Publică, săptămîna trecută s-au înregistrat 391 de cazuri de pneumonie, cu 102 internări, și 2.026 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 33 de internări. Cele mai multe cazuri de IACRS-601 s-au consemnat la grupa de vîrstă 5-14 ani. La aceeași categorie de vîrstă s-au raportat și cele mai mule cazuri de pneumonie, și anume 80. În actualul sezon, în județul Suceava nu s-a semnalat nici un caz de gripă.

