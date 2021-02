Pe căile de circulație rutiere administrate de Secția Drumuri Naționale Suceava (SDN Suceava) se circulă în condiții de iarnă și ninge abundent, informează Prefectura Suceava. Starea drumurilor este următoarea: DN2 Drăgușeni – Fălticeni: zăpadă sub 1 cm; DN17: zăpadă sub 1 cm; DN2 Suceava-Siret: zăpadă frământată 1-3 cm; DN17A de la Sucevița la intrare Marginea-Ratoș: zăpadă frământată sub 1-3 cm; DN2E Păltinoasa – Marginea: zăpadă frământată 1-2 cm; Marginea-până în Vicovul de Sus : zăpadă frământată1-3 cm; DN 2k: zăpadă frământată 1-3 cm. Se acționează cu 38 utilaje închiriate și 7 proprii.

Pe căile de circulație rutiere administrate de Secția Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc circulația este asigurată de asemenea în condiții de iarnă, fără probleme deosebite. La acest moment acționează pe teren 18 mașini și utilaje, pe parcursul acestei zile fiind răspândite circa 210 tone sare și 100 tone nisip. Carosabilul este umed pe DN 17, și cu zăpadă frământată 0-1 cm pe DN17 A, DN 17 B, DN 18 , DN 18.

Situația este monitorizată permanente si se intervine în funcție de starea vremii și condițiile de trafic.