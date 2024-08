Județul Suceava are proiecte finalizate, în derulare sau în pregătire la finanțare în valoare de aproape 4 miliarde de euro. Este declarația președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, făcută cu date concrete în cadrul unei conferințe de presă. ”În anul 2024 Consiliul Județean Suceava are proiecte în derulare și pregătite cu avize în vederea depunerii lor la finanțare de 842 de milioane de euro. Sunt 86 de proiecte. Pe toate axele avem proiecte depuse. Pe majoritatea sunt aprobate. Aș vrea să vorbesc despre județul Suceava în perioada cât Gheorghe Flutur a fost și este președinte. Uitați-vă pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene și veți vedea proiecte de aproapre 900 de milioane de euro în județul Suceava. Dacă adăugăm proiectele pe Anghel Saligny unde județul Suceava are peste 600 de milioane de euro proiecte pe gaz metan, apă canal și drumuri, dacă adăugăm finanțarea din Programul de Transport de 1,8 miliarde de euro pentru Autostrada Pașcani – Suceava, astăzi județul Suceava are proiecte de circa 4 miliarde de euro.

Nu spun că sunt ale CJ Suceava dar de data aceasta vorbește și omul politic Gheorghe Flutur, care a avut un rol în alocarea acestor resurse pentru județul Suceava. 4 miliarde de euro. Unii s-ar putea să spună că nu este adevărat. V-am spus din ce se compun. Că vorbim de peste 800 de milioane de euro pe care le-am trecut ale județului, că vorbim de Anghel Saligny, de primării și bravo primarilor în primul rând, că vorbim de autostrada A7, trebuie luptat pentru ele”, a explicat Flutur. El a mai arătat că bugetul Consiliului Județean Suceava este acoperit peste tot și nu sunt probleme financiare sau datorii către terți. Flutur a subliniat că gradul de îndatorare al Consiliului Județean Suceava este de 9% adică de 5 milioane de euro. ”Este problema cu personalul neclerical pentru că Guvernul încă nu a dat bani ca să acopere plata personalului neclerical și sunt niște majorări care au venit în baza unui act normativ în aprilie la Direcțiile de Protecție a Copilului care mai trebuie acoperite. Dar în rest, CJ Suceava are și bani în cont, nu are datorii, nici o unitate din subordine nu are probleme cu finanțările, cu bugetul, cu cheltuielile de funcționare și cu cele de dezvoltare”, a spus Flutur.

Flutur: ”Cel mai important lucru pentru perioada următoare este acela ca oamenii politici suceveni să aibă înțelepciunea unei soluții de stabilitate politică”

Flutur crede că cel mai important lucru pentru perioada următoare este acela ca oamenii politici suceveni să aibă înțelepciunea unei soluții de stabilitate politică astfel încât Suceava să conteze mai departe la nivel centrala pentru a atrage fonduri în continuare. ”Aceste lucruri le-am discutat și cu noul președinte al Consiliului Județean Suceava ales. Eu am trecut peste foarte multe lucruri în acești ani făcând parte din politica mare și acum din coaliția de guvernare. Înțelept este să găsim soluții noi clasa politică suceveană ca aceste proiecte să prindă contur și să aibă finalitate. Ăsta este secretul. Lupta politică trebuie să fie până într-un punct în rest trebuie să tragem la căruța județului Suceava cu toții. Despre implicarea noastră în autostrada A7 nu mai vreau acum să vorbesc pentru că dacă nu eram să mă implic firmele care proiectau plecau ca pe autostrada Bacău – Brașov. Că sunt aceleași și au vrut să-și ia boccleuța să plece. Nu aveau munictori pentru foraje și nu aveau niciun sprijin. Astăzi tronosnul Pașcani-Suceava este scos la licitație celălalt Suceava-Siret așteaptă avizele și indicatorii la Ministerul Transporturilor. E mare lucru. Trebuie să ținem cu dinții ca autostrada A7 să vină spre noi. Și ce am putut să fac eu și ca om politic și ca administrație am făcut pentru această autostradă. Sper ca autostrada A14 a Nordului să continue pentru că avem nevoie de legături cu vestul”, a spus șeful administrației județene.

El a ținut să sublinieze că acesta a fost un mandat în care s-au făcut foarte multe lucruri. ”Țin foarte mult la autostrada A7 și de asta am spus că cea mai importantă este stabilitatea politică. Pentru că am trecut și eu prin anumite faze în viața mea politică și am cântărit. E entuziasmul tinereții și e maturitatea când ai mai multă experiență ce contează mai mult aplauzele de la centru sau fonduri aduse în județul tău”, a încheiat Gheorghe Flutur.

Proiectele Consiliului Județean din anul 2024

Denumire proiect/obiectiv de investiții Valoare Ron/Euro Sursa de finanțare Stadiu/Etapă A. Infrastructura rutiera 1. REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IASI-SUCEAVA 315.923.577 63.566.112 Programul Operațional Regional 2014-2020 Implementare 2. Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 POAT Drumuri (Documentație tehnico economică Modernizare rețea drumuri județene – 67,025 km) 9.677.705 1.947.224 Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 Finalizat 3. Modernizare rețea drumuri județene – 67,025 km (DJ 177 C Păltinoasa – Valea Moldovei – DJ 209 A, km 0+000 – 16+025; DJ 209 A Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii – Mălini – Slatina, km 0+000 – 32+000; DJ 209 B Mălini – Văleni, km 0+000 – 19+000) 467.180.000 94.000.000 Programul Regional 2021-2027 Se va aplica pentru o sumă prealocată de 60 milioane euro de către ADR Piatra Neamț 4. ”Modernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci-Bilbor, jud. Suceava” 33.578.977 6.756.333 Programul Naţional de Dezvoltare Locală Implementare 5. Reabilitare DJ 209 B, Văleni-Stânișoara-Iesle-lim jud. Neamț, km 19+000-33+600, județul Suceava 86.669.389 17.438.509 Programul Naţional de Dezvoltare Locală Implementare 6. Asfaltare DJ 178, Humoreni – Bălăceana, km 27+215 – 30+600, județul Suceava 15.684.130 3.155.761 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 7. ”Modernizare DJ 209 G, Ulma – Frontiera Ucraina, km 29+192 – 32+792, județul Suceava” 24.678.529 4.965.499 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 8. ”Asfaltare DJ 176, Moldovița – Argel, km 32+000-33+000, județul Suceava” 5.826.768 1.172.386 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 9. ”Asfaltare DJ 177 B, Câmpulung Moldovenesc – Gemenea, km 3+000 – 9+300, județul Suceava” 38.750.690 7.796.919 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 10. Drum de legătură – DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290A (Aeroport) 31.453.351 6.328.642 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 11. ”Modernizare DJ 209 M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava” 4.143.815 833.765 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Implementare 12. ”Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava” 16.491.194 3.318.147 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Implementare 13. ”Asfaltare DJ 178B, Satu Mare- Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava” 10.436.579 2.099.915 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Implementare 14. ”Reabilitare DJ 208 E, Dolheşti – Manolea – Forăşti – Oniceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), judeţul Suceava” 18.998.565 3.822.648 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Implementare 15. ”Asfaltare DJ177A, km 6+850 – 43+615, Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnita – Holda (DN17B), judetul Suceava” – Etapa 2” 39.316.442 7.910.753 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Implementare 16. Amplasare panouri de afișaj tip LED pentru informare (achiziție, proiectare, verificare tehnică, dirigenție de șantier și instalare, inclusiv avize, acorduri, autorizații și taxe) și branșamente electrice 799.838 160.933 Buget propriu al Județului Suceava Implementare TOTAL A 1.119.609.549 225.273.550 B. Infrastructura aeroportuară 17. Amenajare etaj clădire Garaj auto utilaje mari și remiză PSI în spații administrative, desfacere construcții C2(birouri) și C3 (turn control), relocare utilități inclusiv centrală termică și amenajare teren, str. Aeroportului, nr. 1, orașul Salcea, județul Suceava 5.117.191 1.029.616 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 18. Punct de operare aeromedicală Câmpulung Moldovenesc 11.877.572 2.389.853 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 19. Elaborare documentație-Modernizare și extindere Aeroport „Ștefan cel Mare” Suceava (terminal III) 719.000 144.668 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 20. Elaborare documentație -Terminal cargo la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava 230.000 46.278 Fonduri proprii aeroport Implementare 21. Extindere parcare 1.571.990 316.295 Fonduri proprii aeroport Implementare 22. Climatizare zona control acces securitate, control poliţia de frontierā 235.959 47.477 Fonduri proprii Aeroport Implementare 23. Modificare fluxuri pasageri interne/externe 308.570 62.086 Fonduri proprii Aeroport Implementare 24. Sistem antiincendiu 41.636 8.377 Fonduri proprii Aeroport Implementare 25. Actualizare studiu obstacolare ETOD 470.050 94.577 Fonduri proprii aeroport În derulare TOTAL B 20.517.968 4.139.229 C. Sănătate 26. Întărirea capacităţii instituţionale pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul Judeţean de Urgenţă 17.001.300 3.420.785 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare 27. Renovarea energetică a Spitalului Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava 66.019.806 13.283.663 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare 28. Micii Luptători – Șansă la viață (dotare secție ATI neonatologie) 5.842.253 1.175.503 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare 29. Dotarea și renovarea Cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 65.845 13.248 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare 30. Modernizare, transformare și extindere Secție de Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 55.199.000 11.106.439 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 31. Soluții digitale la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 4.402.404 885.796 Programul Național pentru Redresare și Reziliență În contractare 32. ROUAcare – Îmbunătățirea sistemului de sănătate mintală în zona de graniță cu Ucraina 9.866.880 1.985.288 Interreg România – Ucraina Depus la finanțare – în evaluare 33. Siguranța pacientului prin măsuri îmbunătățite de dezinfecție în spitalele din regiunea transfrontalieră 6.428.360 1.293.433 Interreg România – Ucraina Depus la finanțare – în evaluare 34. Dezvoltarea cooperării instituției medicale în vederea creșterii prevenției, diagnosticării și tratamentului cancerului de sân 2.636.135 530.410 Interreg România – Ucraina Depus la finanțare – în evaluare 35. MED-ONCARE: Modernizarea diagnosticului și tratamentului oncologic pentru asistență medicală transfrontalieră îmbunătățită 8.555.165 1.721.361 Interreg România – Ucraina Depus la finanțare – în evaluare 36. Diagnosticarea timpurie salvează vieți – diagnosticarea timpurie a bolilor cardio și neuro -vasculare 7.498.390 1.508.739 Interreg România – Ucraina Depus la finanțare – în evaluare 37. Asistență de urgență pentru copiii din regiunea transfrontalieră. Focalizare neurochirurgicală 6.335.220 1.274.692 Interreg România – Ucraina Depus la finanțare – în evaluare 38. SAFETY – Creșterea siguranței pacienților în spitalele din zona transfrontalieră 11.014.584 2.216.214 Interreg România – Ucraina – Ungaria Depus la finanțare – în evaluare 39. BLOOM – Building lives of our minors, promoting their health 5.735.759 1.154.076 Interreg România – Ucraina – Ungaria Depus la finanțare – în evaluare 40. Prevenire comună a răspândirii virusurilor în regiunea transfrontalieră 1.666.338 335.279 Interreg România – Ucraina – Ungaria Depus la finanțare – în evaluare 41. “Reabilitare clădire secție oncologie pentru înființarea compartimentului de terapie cu radioizotopi, pentru terapia cancerului tiroidian și de prostată și ambulatoriu pentru implementarea de programe de screening” 8.295.643 1.669.143 Programul de Sănătate prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Autoritate de Management) Depus la finanțare – în evaluare 42. “Dotarea laboratorului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava cu echipamente medicale specifice” 9.350.082 1.881.304 Programul de Sănătate prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Autoritate de Management) Depus la finanțare – în evaluare 43. Investiții în infrastructura Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru diagnosticarea și tratamentul cancerului 10.967.731 2.206.787 Programul de Sănătate prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Autoritate de Management) Depus la finanțare – în evaluare TOTAL C 236.880.895 47.662.151 D. Asistență socială 44. Renovarea energetică pentru sediu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Suceava 14.128.320 2.842.720 Programul Național pentru Redresare și Reziliență| Implementare 45. Pași spre viitor (înființare 3 locuințe protejate și 1 centru de zi în Cacica) 2.218.112 446.300 Programului de Interes Național Implementare 46. Speranță pentru fiecare (reabilitare 3 locuințe protejate în Suceava, Adâncata și Moara) 3.849.876 774.623 Programului de Interes Național Implementare 47. Siguranță pentru viitor (reabilitare 2 locuințe protejate în Horodniceni și Fântânele) 2.975.215 598.634 Programului de Interes Național Implementare 48. Centrul de zi „Terapia” ((reabilitare clădire centru zi Suceava) 630.529 126.867 Programului de Interes Național Implementare 49. Centrul de zi „Sfânta Ecaterina” (înființare centru zi Sasca Mică) 882.346 177.534 Programului de Interes Național Implementare 50. Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea spațiilor actuale pentru Centrul de zi Blijdorp Suceava 1.375.630 276.787 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare 51. Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea spațiilor actuale ale Centrului de servicii de recuperare neuro-motorie pentru persoane adulte cu dizabilități (de tip ambulatoriu) Blijdorp Suceava 1.365.012 274.650 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare TOTAL D 27.425.040 5.518.116 E. Turism 52. Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național (CJ Suceava lider de proiect pentru amenajare trasee cicloturistice pentru 3 județe: 193 km Județul Suceava; 204 km județul Bistrița Năsăud și 97 km Județul Mureș) 93.625.735 18.838.176 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare 53. Punct de belvedere tip Skywalk în perimetrul Piatra Șoimului-Rarău 1.278.820 257.308 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 54. Reabilitare clădire „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică” Suceava 4.095.049 823.953 Buget propriu al Județului Suceava Implementare TOTAL E 98.999.604 19.919.437 F. Cultura/Muzeu/Biblioteca 55. Biblioteca-hub digital pentru educație amenajare și dotare sedii a 4 biblioteci din Suceava, Moara, Râsca și Mitocul Dragomirnei și dotarea cu echipamente informatice a încă 26 de biblioteci din 26 de UAT-uri din județ) 12.525.974 2.520.317 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare 56. Lucrări de plombare și chituire zidărie, restaurare contraescarpă și pod acces la Cetate de Scaun a Sucevei 30.721.771 6.181.443 Buget propriu al Județului Suceava Implementare 57. Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne (Reabilitare/ modernizare clădire Muzeu de Istorie Siret) 9.149.085 1.840.862 Programul Operațional Regional 2014-2020 Finalizat TOTAL F 52.396.830 10.542.622 G. Învățământ 58. Microbuze electrice pentru elevii din Județul Suceava (achiziție 26 microbuze electrice pentru transport școlar pentru 26 UAT-uri) 36.096.721 7.262.922 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare (4 microbuze deja predate) 59. Școala Gimnazială Specială Sf. Stelian Rădăuți (reabilitare energetică 2 corpuri de clădire) 2.490.543 501.115 Programul Operațional Regional 2014-2020 Implementare 60. Șanse egale pentru un viitor mai bun (reabilitare energetică și dotare Grădinița Specială Fălticeni) 4.374.316 880.144 Programul Operațional Regional 2014-2020 Implementare 61. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor speciale din județul Suceava și CJRAE (toate unitățile de învățământ special din subordinea Consiliului județean Suceava) 4.665.046 938.641 Programul Național pentru Redresare și Reziliență Implementare 62. Proiect pentru mobilități în domeniul educației școlare – număr de referință: 2024-1-RO01-KA121-SCH-000207500 284.590 57.261 Erasmus+ În contractare 63. Școala pentru toți – Modernizarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului 6.623.880 1.332.773 Interreg România – Ucraina Depus la finanțare – în evaluare 64. Cooperare transfrontalieră pentru nevoi comune: sănătate, educație, sport-HES 2.050.000 412.475 Interreg România – Ucraina Depus la finanțare – în evaluare TOTAL G 56.585.096 11.385.331 H. Altele 65. Înființarea parcului științific și tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret 22.457.137 4.518.539 Programul Operațional Regional 2014-2020 Finalizat 66. Consolidare, restaurare, reabilitare și dotare Palat Administrativ, Județul Suceava 96.013.003 19.318.512 Compania Națională de Investiții – CNI SA/ Fonduri proprii Execuție în derulare 67. Rețea de alimentare cu apă și canalizare – Aeroportul Ștefan cel Mare și Parcul Industrial Bucovina I 24.548.997 4.939.436 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Este în desfășurare procedura de achiziție publică proiectare și execuție (etapa evaluare oferte) 68. Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Suceava ȋn perioada 2014-2020 – POIM Proiect implementat de ACET SA Suceava 1.316.992.589 275.616.372 Programul Operațional Infrastructură Mare Implementare TOTAL H 1.460.011.726 304.392.859

Alte investiții în derulare 69. Varianta de ocolire Gura Humorului Parteneriat cu CNAIR SA 2.698.840.811 543.026.320 Program Transport 2021-2027 SF aprobat prin HG nr. 302/2024. Elaborare documentație pentru achiziție PT+execuție 70. Elaborare documentație ”Drum expres Suceava – Botoșani Parteneriat cu CNAIR SA, CJ Botoșani, Primăria Botoșani, Primăria Suceava 21.192.500 4.264.085 Program Transport 2021-2027 Elaborare SF, PT, PAC. Este depusa cererea de finantare la PT 2021-2027 71. Acces rutier și pietonal prin pasaj subteran la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, municipiul Suceava 43.414.560 8.735.324 Compania Națională de Investiții – CNI SA Finalizat SF, cuprins în Lista sinteză la CNI SA 72. Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava prin construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatric și boli infecțioase 846.818.420 170.386.000 Compania Națională de Investiții – CNI SA Actualizare SF și obținere avize. Contractul de servicii de proiectare este încheiat între CNI SA și firma de proiectare 73. Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Centrul de Agrement Bucșoaia 475.613.583 95.696.898 Compania Națională de Investiții – CNI SA Studiu de fezabilitate elaborat. La această dată nu poate fi continuată implementarea deoarece nu este clarificată apartenența centrelor de agrement. 74. Campus școlar la Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Vicovu de Sus, prin construire de clădiri noi, reabilitare și dotare 129.978.743 26.152.665 Compania Națională de Investiții – CNI SA Evaluare Studiu de fezabilitate la CNI 75. Întocmire documentație -Îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare la clădirile cantină și infirmerie de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”, oraș Gura Humorului, județul Suceava” 110.000 22.133 Fonduri proprii Elaborare SF. Valoarea obiectivului va rezulta în urma finalizării SF. 76. Drum de mare viteză Baia Mare – Suceava: Lot 3, Vatra Dornei – Suceava, tronson Suceava – Păltinoasa (Varianta de ocolire Gura Humorului) Parteneriat cu CNAIR SA Program Transport 2021-2027 Elaborare caiet de sarcini pentru Studiu de fezabilitate 77. Drum de legătură Autostrada A7 – PTF Climăuți – PTF Vicovu de Sus Parteneriat cu CNAIR SA Program Transport 2021-2027 Elaborare caiet de sarcini pentru Studiu de fezabilitate TOTAL 4.215.968.617 842.283.425