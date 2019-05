Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, a declarat vineri, 17 mai, fix la un an de zile de când a lăsat PSD pentru noul partid, că se bucură foarte mult pentru decizia luată arătând că acum în județ ”suntem mulți” Pro România având organizații în toate cele 114 localități. ”Vreau să spun că mă bucur foarte mult că am luat decizia atunci și chiar dacă mai sunt oameni care încă mă cred în PSD nu mai sunt în PSD sunt în Pro România fix de un un an lângă Victor Ponta, Corina Crețu și ceilalți. Îmi aduc aminte atunci erau câteva voci nu puține care îmi reproșau că am plecat, care mă certau că nu trebuia să plec că trebuia să rămân să mă bat din interior să schimbăm PSD înapoi așa cum fusese. Am zis și atunci și acum că eu nu cred în a te bate din interior împotriva propriului tău partid. S-a întâmplat deseori lucrul ăsta am fost și eu în diverse ipostaze în care trădarea și-a spus cuvântul dar eu Cătălin Nechifor nu sunt genul ăsta de om. Atunci când lucrurile nu mai merg, atunci când ceea ce crezi tu că este bine nu se mai reflectă în decizii, în acțiuni în politica partidului atunci e momentul să pleci să-ți cauți un alt drum, un alt proiect politic și mă bucur că am făcut lucrul ăsta. Ce puteam să fac mai mult atunci dacă rămâneam în PSD? Sub nici o formă nu reușeam nimic”, a spus Nechifor.

”Lumea vrea altceva, s-a săturat de partide clasice, s-a săturat de anchilozare politică și cred că această construcție mai freș, mai proaspătă Pro România poate să fie într-adevăr soluția corectă”

El a spus că PSD a dezamăgit foarte mult. ”Am plecat pe durmul acesta cu Pro România chiar că e un dum greu, chiar dacă știam de la bun început în ce ne înhămăm, chiar dacă eram câțiva eu am fost primul parlamentar plecat cu Victor Ponta. După noi au mai venit și alții. Pot să vă spun că azi la Suceava suntem mulți. Astăzi la Suceava avem organizații și membri în toate localitățile județului, 114 localități. Nu a fost ușor dar din păcate PSD a dezamăgit foarte mult. Și a dezamăgit prin Liviu Dragnea, prin Codrin Ștefănescu, prin Dăncilă, prin lideri locali obedienți puterii teleormănene și cred că acest trend de dezamăgire e unul ireversibil”, a menționat liderul județean al Pro România.

El este convins că Pro România va obține un scor important la alegerile europarlamentare. ”Europa politica se schimbă, oamenii se schimbă, clima se schimbă, viața se schimbă, totul se schimbă și atunci cei care nu fac față la schimbare, care nu se adaptează la noile condiții pleacă. Lumea vrea altceva, s-a săturat de partide clasice, s-a săturat de anchilozare politică și cred că această construcție mai freș, mai proaspătă Pro România poate să fie într-adevăr soluția corectă și vom vedea cu siguranță pe 26 mai că scorul Pro România va fi un scor important”, a conchis Nechifor.