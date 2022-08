Un bărbat de 47 de ani care și-a înjunghiat prietenul de 49 de ani cu un briceag a fost reținut sâmbătă pentru 24 de ore și băgat în arest. Cei doi prieteni lucrau la o fermă de animale din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviței. În timp ce mergeau la muncă între ei a izbucnit un conflict pe fondul consumului de alcool, conflict în timpul căruia bărbatul de 47 de ani și-a tăiat prietenul în zona abdomenului. Victima care a fost transportată inițial la dispensarul din Vatra Moldoviței și apoi la Spitalul din Câmpulung Moldovenesc se află în afara pericolului. Agresorul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală.

