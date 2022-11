ATP Group, integrator de produse și sisteme pentru mobilitatea persoanelor și mărfurilor, a organizat la Baia Mare evenimentul anual de prezentare a produselor dezvoltate sub mărcile proprii: camioanele ATP Trucks și utilajele de construcții Hefton.

ATP Trucks, marca auto românească, respectiv utilajele de construcții Hefton au completat în ultimii ani paleta de produse și servicii pe care ATP Group le propune în oferta sa comercială curentă.

“Am proiectat evenimentul Zilele Constructorului by ATP Group ca o oportunitate pentru actualii și viitorii noștri clienți, dar și pentru parteneri. În octombrie 2021 am avut o primă expoziție dedicată produselor marca proprie iar succesul înregistrat în acest an, când evenimentul s-a întins pe durata a două zile și a reunit invitați din mai toate județele țării, ne bucură și ne dă și mai mult curaj pentru a ne continua proiectele. În cadrul evenimentului, am expus din produsele existente în stoc marca ATP Trucks, Hefton, Stamer, cu disponibilitate de livrare imediată. Pentru invitații care au asumat precontracte la eveniment, am asigurat oferte speciale de preț. Am avut și prezentare pentru produse new-entry, dacă e să ne referim la pompa de beton cu mixer construită împreună cu producătorul italian SERMAC. O altă noutate în cadrul evenimentului din acest an a fost aceea că invitații au putut să viziteze linia de asamblare ATP Trucks și atelierele de producție pentru suprastructurile Stamer”, a menționat Alexandra Moldovan, Managerul Marketing ATP Group.

Portofoliul actual pentru marca ATP Trucks este format din camionul Truston (2019), 100% asamblat la Baia Mare – în varianta 8×4 430 CP configurat ca autobasculantă și betonieră; Truston (2021) și în varianta 4×2, 480 CP, comercializat ca autotractor cu cabină joasă dar şi cu cabină înaltă; autobuzul electric ATP Bus (2021).

Utilajele de construcții Hefton de la ATP Group propun soluții din cele mai variate pentru afacerile de profil: buldozere, excavatoare, buldoexcavatoare, mini-excavatoare, încărcătoare frontale, cilindri compactori; în gama Hefton se înscrie și oferta de stivuitoare.

Cel mai nou produs pe care ATP Group l-a integrat în oferta sa, ca soluție de carosare pentru sașiul 8×4 ATP Trucks, este pompa de beton cu mixer Sermac. Produsul se alătură acum suprastructurilor Stamer – benele și betonierele special concepute pentru camioanele ATP Trucks.

“Ca noutate: am integrat produsul internațional al celor de la Sermac ca soluție de carosare pentru șasiul ATP Trucks 8×4. Sermac este lider în proiectarea, producția și vânzarea de pompe de beton montate pe camion și pompe mixer, brațe staționare și pompe de remorcă. Reușim în continuare să aducem alături de noi parteneri valoroși, cu experiență și ne bucură faptul că tot mai mulți clienți au încredere în produsele noastre, cumpără și sunt mulțumiți. Primul șasiu echipat cu pompa de beton cu mixer îl vom livra spre clientul nostru SISTEME RUTIERE INTEGRATE din județul Constanța, completându-i flota de 5 betoniere Truston deja livrate”, a precizat directorul general al dealerului ATP Motors, dl Lucian Varga.

Câteva cifre de la Zilele Constructorului by ATP Group: 35 unități ATP Trucks expuse – autocamioane și betoniere, autotractoare, autoșasie, cuplaj cu trailer agabaritic Stamer, autobuzul electric; 28 produse Hefton expuse: mini-excavatoare, buldoexcavatoare, încărcător frontal, cilindru compactor, autograder, respectiv oferta de stivuitoare; pentru testare au fost disponibile 2 camioane ATP Trucks și alte 6 utilaje Hefton (inclusiv excavatoare și buldozer); mai mult de 200 de vizitatori din toate județele țării; 12 promisiuni de cumpărare semnate – precontracte care totalizează 23 de produse distincte din oferta comercială expusă , în valoare de 2,9 milioane euro.

Pentru informații suplimentare, prezentări și comenzi, cei interesați sunt invitați să acceseze pagina https://atp-group.ro/.

Despre ATP Group

Experiența și expertiza de 27 de ani în domeniul auto și strategia de inovare demarată o dată cu producția primelor produse ATP Trucks au condus spre repoziționarea ATP Group ca și integrator de produse și sisteme pentru mobilitatea persoanelor și mărfurilor. Liniile sale de business integrează azi: ATP Trucks – producție camioane, ATP Bus – producție autobuze, ATP Motors – dealership auto, Hefton – utilaje și echipamente pentru construcții, ATP Exodus – producție de suprastructuri.