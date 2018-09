Sub sloganul ”Mai aproape unii de alții” vineri, 14 septembrie, la Muzeul de Istorie din Suceava au debutat Zilele Culturii Polone aflate la a 20-a ediție. La deschidere au fost prezente oficialități române și polone printre care s-au aflat subsecretarul de stat în Departamentul pentru relații interetnice, Amet Aledin, consulul Ambasadei Poloniei la București, Andrzej Kalinowski, foștii consuli Kazimierz Jurczak respectiv Borys Sekala, reprezentanți ai Senatului Poloniei, ai Institutului Polonez din București, ai Voievodatului Podkarpackie înfrățit cu județul Suceava, precum și ai Consiliului Județean al Voievodatului Małopolska, deputatul Uniunii Polonezilor din România, Victoria Longher. Din partea oficialităților județene au participat prefectul Mirela Elena Adomnicăi și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

Ghervazen Longher dechide oficial Zilele Culturii Polone

Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România, a fost cel care a dar startul ediției aniversare a Zilelor Culturii Polone. ”Bun venit celor care participă la această manifestare și care de ani de zile sunt alături de noi. Vreau să spun un bun venit celor doi prieteni ai Bucovinei foști consilieri ai Ambasadei Poloniei la București care au făcut foarte mult pentru comunitatea poloneză din România, pentru Bucovina domnii Kazimierz Jurczak și Borys Sekala. Bun venit le spun și profesorilor care o să-și prezinte referatele privind relațiile româno-polone. Este un lucru foarte frumos. De ani de zile acest grup de oameni unii poate nu sunt astăzi aici dar cu sufletul și inima sut alături de Zilele Culturii Polone sunt cei care au adus viață care au alimentat acest frumos obicei și această mică dar frumoasă istorie a relațiilor româno-polone”, a spus Ghervazen Longher.

”Meritul Bucovinei” de la Flutur pentru Ghervazen Longher și pentru foștii consuli Kazimierz Jurczak și Borys Sekala

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur a ținut să-l felicite pe Ghervazen Longher pentru organizarea acestui eveniment frumos dar a ținut să felicite și poporul polonez pentru ”solidaritatea pe care o are și pentru Diasporă”. ”Sunteți un model și meritați aplauzele noastre”, le-a spus Flutur. ”Anul acesta este un an special și pentru poporul polonez și pentru poporul român. În piept port o insignă pe care scrie Bucovina 100. Dumneavoastră sărbătoriți Centenarul, independența țării iar noi sărbătorim Centenarul Marii Uniri a provinciilor românești. Avem o istorie comună cu foarte multe lucruri pe care trebuie să le urmăm cu demnitate și să aducem omagii înaintașilor noștri. Despre comunitatea poloneză din România nu am decât cuvinte de laudă. Viața a făcut ca eu să fiu născut într-o localitate aproape de comunitatea poloneză din Bucovina. O cunosc foarte bine. Apoi meseria m-a făcut să lucrez cu foarte mulți muncitori dce etnie poloneză la pădure aici în Bucovina și de câțiva ani de când conduc administrația județeană am relații foarte bune cu Uniunea Polonezilor din România”, a spus Flutur. El a conferit medalia ”Meritul Bucovinei” președintelui Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher, și celor doi foști consuli Kazimierz Jurczak și Borys Sekala cărora le-a mulțumit pentru relația excepțională cu minoritățile din Bucovina. Flutur a adresat mulțumiri speciale lui Kazimierz Jurczak pe care l-a numit ”părintele Zilelor Culturii Polone”. ”Mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru comunitatea poloneză din Bucovina. Ați fost și rămâneți o punte de legătură între Bucovina și Polonia alături de alți colegi de-ai dumneavoastră”, i-a spus Flutur lui Kazimierz Jurczak.

Adomnicăi a amintit că minoritatea poloneză a fost singura al cărei reprezentant a aprobat în martie 1918 unirea Basarabiei cu România

Prefectul Mirela Elena Adomnicăi i-a felicitat la rându-i pe organizatori pentru această manifestare reușită și a ținut să sublinieze în discursul său că minoritatea poloneză a fost singura al cărei reprezentant a aprobat în martie 1918 unirea Basarabiei cu România. ”Vreau să spun bun venit oaspeților în județul nostru și le doresc să profite din plin de întregul eveniment incusiv de sărbătoarea roadelor care să aibă semnificația belșugului pentru dumneavostră și satisfacția muncii împlinite în toate activitățile. Despre istoricul relațiilor româno-polone specialiștii vor avea ce prezenta având în vedere că primele contacte au fost certificate din prima jumătate a secolului XIX. Ambele țări fiind în an Centenar nu trebuie uitat faptul că minoritatea poloneză a fost singura al cărei reprezentant a aprobat în martie 1918 unirea Basarabiei cu România. Și nu trebuie uitat faptul că nu au fost niciodată neânțelegeri teritoriale între cele două țări ceea ce a contribuit benefic la relațiile bilaterale între cele două popoare. Polonia a fost întotdeauna un partener corect pentru România iar în acest context geopolitic suntem membri UE și NATO și ambele țări au nevoie de acceași relație corectă în continuare. Referitor la județul Suceava am datoria să veghez la respectarea drepturilor minorităților naționale avem plăcuțe bilingve în toate localitățile cu etnici polonezi, particip la toate manifestările cultural artistice, dar ce mă bucură cel mai mult e că am reușit prin acest parteneriat să asigurăm copiilor din minoritatea poloneză să poată învăța în limba maternă. Avem școli cu predare în limba polonă la Solonețu Nou, Poiana Micului, Gura Humorului iar copiii au rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale. Misiunea mea ca prefect este foarte ușoară în acest județ datorită modului în care conducerea Uniunii Polonezilor din România reușește să pună în valoare această minoritate promovând obiceiurile și tradițiile ei. Ce am apreciat cel mai mult este faptul că totul se întâmplă ca într-o mare familie. Am participat la o serie de manifestări și aproape că m-am simțit ca un membru al acestei mari familii a comunității poloneze din județul Suceava”, a declarat Adomnicăi.

Victoria Longher: ”Atât pentru România cât și pentru Polonia sărbătoarea Centenarului este un eveniment de magnitudine”

Deputatul minorității poloneze din Parlamentul României, Victoria Longher, consideră că Zilele Culturii Polone reprezintă un prilej de reuniune a prietenilor celor două țări România și Polonia și de a duce mai departe istoria relațiilor româno-polone. ”Anul 2018 este anul Centenarului atât pentru Bucovina noastră dragă, pentru întreaga Românie și pentru Polonia patria noastră mamă. Cu bucurie tot anul acesta se împlinesc 20 de ani de când Uniunea Polonezilor din România celebrează la Suceava Zilele Culturii Polone manifestare care găzduiește simpozionul pe tema relațiilor româno-polone. Dacă România sărbătorește Marea Unire din 1918 pentru Polonia anul 1918 a însemnat recucerirea independenței după 123 de ani de ocupație străină de aceea atât pentru România cât și pentru Polonia sărbătorirea Centenarului este un eveniment de magnitudine. Experiența istorică a țărilor noastre este asemănătoaree și inseparabilă. Iată că de acum 100 de ani românii și polonezii se simțeau prieteni și aliați. Însuși Mareșalul Pisucki afirma în timpul mesei festive în cadrul vizitei de la Sinaia din 15 septembrie 1922 că veriga care leagă Polonia și România este faptul că ambele țări au ieșit din perioada Marelui Război România unită iar Polonia renăscută. Iată că în anul Centenarului noi Uniunea Polonezilor din România contribuim la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări tocmai prin această conferință unde de fapt se întâlnesc toți speciualiștii relațiilor româno-polone. Nu de puține ori președinți ai Poloniei au afirmat că Uniunea Polonezilor din România este puntea de legătură între cele două țări. De aceea consider că Zilele Culturii Polone reprezintă un prilej de reuniune a prietenilor celor două țări România și Polonia și de a duce mai departe istoria relațiilor româno-polone”, a declarat deputatul Victoria Longher.

Expoziții „Poloneze și româncele care au schimbat lumea” și „RO mania”

După deschiderea oficială a avut loc vernisajul a două expoziții. „Poloneze și româncele care au schimbat lumea” – este o expoziție excepțională pregătită de Institutul Polonez din București cu ocazia Centenarului redobândirii Independenței Poloniei și Marii Uniri a României. Anul 1918 este și momentul când femeile poloneze au obținut drept de vot. Expoziția prezintă 34 de femei excepționale – poloneze și românce, care au avut curaj și determinare să schimbe țara lor, Europa și întreaga lume. Au luptat pentru drepturile femeilor, au schimbat fața societății lor, au fost pioniere ale progresului, educației, artei, au atins rezultate deosebite în sport, au făcut fapte eroice. Datorită lor, lumea de astăzi este mai bună și mai frumoasă. Expoziția „RO mania” este o expoziție de fotografie care prezintă imaginea subiectivă a României a lui Władysław Kubień – polonez din regiunea Transolza (locuita de numeroasă diaspora poloneză) în Republica Cehă – artist plastic, grafician, sculptor și fotograf, care în repetate rânduri a vizitat România în calitate de participant la Zilele Culturii Polone, instructor la atelierele și taberele artistice din satele poloneze din Bucovina, dar și în calitate de artist, cu lucrările sale la multe expoziții din multe locuri din România. Această țară, locuitorii ei, natura și monumentele ei l-au fascinat și inspirat de ani. Władysław Kubień ne invită într-o „călătorie” prin România așa cum a cunoscut-o, îndrăgit-o și văzut-o prin obiectivul aparatului său și pe care o poartă în sine de ani.

Istoricul Zilelor Culturii Polone

În septembrie 1999, la 60 de ani de la izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial și de la refugiul polonez în România, Uniunea Polonezilor din România a organizat un ciclu de manifestări cu o sesiune popular-științifică intitulată „Al doilea război mondial pe fundalul relațiilor polono-române”, o expoziție de fotografii și spectacolul Ansamblului de Cântece și Dansuri „Krakus” al Academiei de Minerit și Siderurgie din Cracovia. Grupul unor străluciți oameni de știință polonezi și români a fost convins să participe de consulul de atunci al R.P. la București – Kazimierz Jurczak. Mulți ani a slujit manifestării cu sfatul, sprijinul și ajutorul său. Urmând sfatul lui, Uniunea Polonezilor a editat apoi prima culegere cuprinzând materialele sesiunii.

Anul următor, această primă încercare s-a transformat în manifestarea numită Zilele Culturii Polone. De atunci scopul lor a fost promovarea istoriei polone, a culturii și imaginii Poloniei contemporane în rândul vecinilor români, precum și acțiuni care să vină în sprijinul cunoașterii reciproce polono-române. Cu acest prilej, Uniunea Polonezilor din România a prezentat și imaginea și realizările comunității polone din România. De la cea de a patra ediție, Zilele Culturii Polone stau sub deviza „Mai aproape unii de alții” care subliniază acest aspect deosebit de important.

Inițial, simpozionul a abordat doar probleme istorice, cu timpul, grupului referenților li s-au alăturat remarcabili lingviști polonezi și români, traducători, precum și etnografi, geografi, istorici ai artei. Deci, simpozionul a fost lărgit cu secția filologică, etnografică, iar ceva mai târziu și cea bucovineană, precum și cu lansarea de cărți legate de tematica polono-română.

De 20 ani Zilele Culturii Polone sunt o manifestare care unește simpozionul pe tema relațiilor polono-române de-a lungul veacurilor înțelese în sens larg, precum și manifestări culturale. Din anul 2006 un element permanent al Zilelor Culturii Polone este Sărbătoarea Roadelor în Solonețu Nou în timpul căreia se prezintă toate comunitățile poloneze din România, precum și vecinii români și alte minorități.

În timpul simpozionului, în ultimii 19 ani au participat 260 de referenți, au fost prezentate 614 referate, iar în cele 19 cărți de referate de până acum au fost publicate 547 de texte din diverse domenii pe tema relațiilor polono-române. În fiecare an, în timpul simpozionului se întâlnesc zeci de oameni de știință, dar și pasionați ai ambelor țări, precum și cei cărora le este aproape ideea cunoașterii reciproce polono-române.

În acest an Zilele Culturii Polone au loc pentru a 20-a oară. Este cel mai mare eveniment anual al Uniunii Polonezilor din România și una din cele mai importante realizări.