De 21 de ani Zilele Culturii Polone este un eveniment care leagă simpozionul pe tema relațiilor polono-române de-a lungul secolelor, în sens larg, cu evenimente culturale. Din 2006, un element indispensabil Zilelor Culturii Polone a devenit Sărbătoarea Roadelor de la Solonețu Nou, în timpul cărora se prezintă toate comunitățile poloneze din România, dar și vecinii români și alte naționalități.

Ediția de anul acesta a Zilelor Culturii Polone, cea de-a XXII-a, după un an de pauză, se întoarce într-o altă formă. Din cauza situației pandemice, Ziua Roadelor s-a desfășurat într-un alt termen, iar simpozionul va fi o întâlnire online. Un lucru neschimbat este dorința organizatorilor de a-și face simțită prezența la începutul lunii septembrie prezentând locuitorilor Sucevei și celor din regiune o serie de evenimente culturale.

Zilele Culturii Polone vor începe pe 9 septembrie la ora 18:00 la Cetatea de Scaun a Sucevei cu deschiderea oficială și vernisajul expoziției „Alianța militară polono-română în perioada interbelică”.

Anul acesta celebrăm centenarul stabilirii relațiilor militare polono-române. Pe 3 martie 1921, la București, reprezentanții Poloniei și ai României au semnat „Convenția de alianță defensivă între Republica Polonă și Regatul României”, precum și convenția militară secretă. Această dată este începutul simbolic al relațiilor militare dintre ambele țări. Expoziția cuprinde 13 planșe care cronologic prezintă relațiile reciproce dintre cele două state care în perioada interbelică erau unite nu doar de granița comună, ci și de alianța strategică menită să asigure sprijinul vecinului în cazul unei agresiuni din partea Uniunii Sovietice. Expoziția a fost pregătită de Institutul Polonez din București.

Imediat după vernisaj invităm toți participanții să asculte concertul de muzică clasică în interpretarea duo-ului de chitară de la București Duo Kitharsis – Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan. În repertoriul lor se găsesc creații ale lui Frederic Chopin, precum și muzică a compozitorilor români.

Timp de două zile: pe 11 și 12 septembrie vă invităm să faceți cunoștință cu filmul polonez. Proiecțiile filmelor vor avea loc la Cinema Modern, iar intrarea va fi liberă. Pe 11 septembrie, la ora 17:30 vă invităm la filmul „Bogowie” (Dumnezeii) (2014). Polonia anilor ʼ80. Acțiunea filmului este bazată pe viața și munca lui Zbigniew Religa – remarcabil cardiolog polonez care în anul 1985 a efectuat cu succes primul transplant de inimă. Filmul este regizat și produs deosebit și jucat excepțional. În aceeași seară, la ora 20:00 vom prezenta filmul „Obywatel Jones” (Mr. Jones) (2019). Thriller politic, bazat pe fapte reale din timpul Foametei ucrainene. A fost una dintre cele mai bune premiere de film din Polonia în anul 2019. Filmul a fost regizat de remarcabila regizoare poloneză, Agnieszka Holland. Ziua următoare invităm la ora 18:00 la filmul „Zieja” (2020). Anul 1977. Preotul octogenar Jan Zieja, co-creatorul organizației de opoziție „Comitetul de Apărare a Muncitorilor” este interogat de ofițerul Serviciului de Securitate, care încearcă să îl convingă să colaboreze. Interogatoriile declanșează amintiri din viața lui Zieja. Devin un pretext pentru o călătorie prin evenimentele dramatice ale istoriei Poloniei din sec. al XX-lea – de la războiul polono-sovietic din anul 1920, prin cel de-Al Doilea Război Mondial, până în prezent. Filmul se bazează pe biografia pr. Jan Zieja.

Un element indispensabil Zilelor Culturii Polone este simpozionul științific care de această dată va fi online. Timp de trei zile consecutiv istorici, lingviști, cercetători literari, etnografi, istorici ai culturii din Polonia și România vor discuta în timpul simpozionului internațional științific, intitulat anul acesta „Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul centenarului alianței militare polono-române”. Ca de obicei simpozionul se va încheia cu concluziile și prezentarea celor mai noi cărți dedicate tematicii polono-române, editate în ultimul an în Polonia și România.

Organizatorul Zilelor Culturii Polone este Uniunea Polonezilor din România sprijinit de Institutul Polonez din București, Muzeul Național al Bucovinei, Primăria Municipiului Suceava și Cinematograful Modern din Suceava.