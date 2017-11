Consiliul Județean Suceava, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera”, Uniunea Scriitorilor din România, Radio Europa Liberă organizează Zilele Monica Lovinescu, Ediția 2017, la Suceava.

Pe 16 noiembrie, începând cu ora 11, la Biblioteca Bucovinei – Sala de Artă, vor avea loc mai multe evenimente:

I. Conferință ANGELA FURTUNĂ :

Cazul Monica Lovinescu – Raport secret. Despre singurătatea modelului etic în România cucerită de post-istorie și, din nou, de terorismul intelectual.

II. Prezentare enciclopedie europeană :

În 2018, la 95 de ani de la nașterea sa și la 10 ani de la plecare,

Monica Lovinescu va apărea în DICȚIONARUL ENCICLOPEDIC AL GÂNDITORILOR DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST, DUPĂ 1945 (Dictionnaire encyclopédique des penseurs d’Europe centrale et orientale depuis 1945. (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Balkans, États baltes). Un Proiect al Institut de France, Fondation Simone et Cino Del Duca, l’Académie des Sciences morales et politiques en partenariat avec l’Institut Hannah Arendt. Autorul articolului, Angela FURTUNĂ. Punctele forte ale proiectului academic francez s-au fixat pe teme esențiale ale istoriei noastre recente:

Dissidence et pardon politique en Europe (Disidență și iertare politică în Europa).

Descoperind liniile de forță ale gândirii morale și politice în Europa Centrală și de Est, după 1945…

III. Proiecția filmului documentar Monica Lovinescu, din nou acasă, scenariul și regia Angela Furtună. O producție Biblioteca Bucovinei 2008.

IV. Expoziție de carte și lansarea Zonei Libere de Totalitarism Monica Lovinescu – Norman Manea – Angela Furtună.

Proiectul Zilele Monica Lovinescu a fost inițiat de scriitoarea Angela FURTUNĂ în anii 2005-2006. Tot ea a inițiat ulterior și Premiul Național Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Juriul internațional al evenimentelor și premierilor este condus de Acad. Basarab Nicolescu (Paris, Cluj), iar de-a lungul timpului din juriu au făcut parte Dennis Deletant (Georgetown University), Vladimir Tismăneanu (Maryland University), Cassian Maria Spiridon, Tudorel Urian, Gheorghe Grigurcu, Corin Braga, Al. Călinescu, Antonio Patraș, Doina Jela, Angela Furtună și alții.

Premiile Naționale au răsplătit activitatea unor personalități notabile : Nicolae Manolescu, Vladimir Tismăneanu, Doina Jela, Radio Europa Liberă, Cassian Maria Spiridon, Gheorghe Grigurcu. Premiul Speranță pentru Democrație a fost oferit unor tineri de excepție, unul dintre ei fiind fălticeneanul Bogdan Baciu.

Angela FURTUNĂ, Inițiatoare proiect și coordonator proiect Zilele Monica Lovinescu și Premiul Național Monica Lovinescu și Virgil Ierunca

Gheorghe Gabriel CĂRĂBUȘ, Manager Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava