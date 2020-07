Primăria Fălticeni organizează și în acest an Zilele Municipiului dar fără tradiționalul Bâlci datorită restricțiilor impuse prin starea de alertă în vederea limitării răspândirii coronavirusului. Așa cum ne-a informat primarul Gheorghe Cătălin Coman, ediția din acest an se va desfășura în perioada 18-20 iulie și va cuprinde mai multe acțiuni. În primul rând competiții sportive. Astfel, sâmbătă 18 iulie, pe terenul de zgură din Complexul ”Nada Florilor” se va desfășura începând cu ora 9.00 Turneul de tenis de câmp pentru copii ”Cupa Municipiului Fălticeni” aflat la a VII-a ediție, iar de la ora 10.00 concursul de înot Cupa ”Nada Florilor” la Baza de Agrement ”Nada Florilor”. Competițiile sportive vor continua duminică, 19 iulie, de la ora 9.00 cu Turneul de tenis de câmp Old Boys ”Cupa Municipiului Fălticeni, ediția a V-a, tot pe terenul de zgură din Complexul ”Nada Florilor”. În program figurează un eveniment devenit tradițieși anume premierea elevilor din școlile și liceele fălticenene care au obținut medii mai mari de 9.50 la Bacalaureat și la Evaluarea Națională, care va avea loc sâmbătă, 18 iulie pe esplanada Muzeului de Artă ”Ion Irimescu” de la ora 18.00. Duminică, 19 iulie, de la ora 14.00 va avea loc o paradă a mașinilor retro pe traseul strada Republicii-Armatei (parcare Kaufland)-strada 13 Decembrie-strada Sucevei-Casa Cristea. Expoziția de mașini istorice va putea fi admirată în intervalul orar 10.00-14.00 în parcarea din fața Trezoreriei aceasta fiind organizată în parteneriat cu Retromobil Club România și inclusă în calendarul RCR 2020. Luni, 20 iulie, la Biserica ”Sf. Ilie” va fi oficiată slujba de Sf.Ilie, urmată de o procesiune religioasă pe traseul Biserica ”Adormirea Maicii Domnului-Primăria Fălticeni-Catedrala ”Învierea Domnului”-Biserica Sf. Ilie. Zilele Fălticeniului se vor încheia cu evenimentul ”nunta de aur” unde vor fi sărbătorite cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie care va avea loc de la ora 16.00 la Catedrala ”Învierea Domnului”.