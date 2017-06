Muzică în Poiana Teioasa și la curțile boierești ale lui Theodor Balș și Anastasie Bașotă, expoziții și spectacole de artă în locații suprinzătoare și călătorii în locuri de poveste din Nord: festivalul Zilelor Nordului își anunță cea de a patra ediție, care va avea loc în perioada 17-20 august la Darabani, Pomârla și în alte localități din regiune.

„Această ediție a festivalului nu e doar dedicată comunității, ci e chiar creată de comunitate. După trei ani de experimente și tatonări, Nordul pare să fi înțeles că evenimentele și cultura pot pune în mișcare energii esențiale pentru dezvoltarea regională. În ultimul an am primit propuneri de proiecte din tot mai multe comunități din Nord. Ne bucurăm că reușim să fim o umbrelă și un sprijin pentru toate aceste inițiative și ne bucurăm că tot mai multe comunități din regiune simt că Zilele Nordului sunt într-adevăr ale lor”, declară Ștefan Teișanu, președintele Asociației Nord.

Noutățile ediției: Street Food Festival vine în Nord, iar ZN inaugurează o locație secundară

Street Food Festival, evenimentul care a făcut furori începând cu 2016 în rândul gurmanzilor iubitori de muzică din toată România, ajunge în acest an și în cel mai nordic oraș al țării. „Am fost alături de Zilele Nordului încă de la prima ediție și sunt bucuros să mă întorc la festival împreună cu colegii mei”, declară Constantin Covaliu, botoșăneanul care a creat Street Food Festival, anunțând ediția specială „Street Food în Poiană” la Zilele Nordului.

Pentru prima oară în istoria festivalului, Darabaniului i se alătură o a doua locație cu normă întreagă. Pomârla, comuna făcută faimoasă în epocă de Anastasie Bașotă, boierul care a întemeiat aici o școală printre ai cărei profesori s-au numărat Eminescu și Slavici, găzduiește concerte, spectacole de teatru și ateliere creative pentru copiii din regiune. La Pomârla are loc în acest an și Maratonul Nordului, o competiție de ciclism pe teren accidentat care adună 200 de competitori din toată țara.

Noi destinații de călătorie sunt propuse în acest an pentru Tururile Nordului. „Vechile Capitale”, „Cetatea Doamnei” și „Delta Nordului” îi invită doritori la Siret, Baia și Suceava, pe urmele primilor domnitori ai Moldovei, în comunitățile armenești și evreiești din Botoșanii de altădată, precum și în cea mai nouă deltă din România, formată miraculos în cotul Prutului, la Horodiștea.

Campanie pentru renovarea Școlii Vechi

Inițiată la prima ediție a festivalului, campania 100 pentru Nord a sprijinit până acum crearea Muzeului Nordului de la Darabani și a parcului Poiana celor Patru Stejari ai lui Ștefan cel Mare de la Teioasa, salvarea Casei Memoriale George Enescu de la Mihăileni și programele Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească de la Cernăuți.

În acest an comunitatea ZN e așteptată să susțină cu donații în bani sau în materiale de construcții lucrările de reparații strict necesare la Școala Veche din Darabani. „Aici am făcut, la începutul anilor 1990, clasele I-IV. Acum câțiva ani școala a intrat în reabilitare, însă lucrările sunt efectuate sunt de o calitate inacceptabilă și pun în pericol siguranța elevilor: acoperișul, tavanul, ușile, ferestrele, toate acestea trebuie schimbate cu totul. Cred în capacitatea comunității Nordului de a se uni pentru o cauză atât de importantă și sunt sigur că prietenii din diaspora, companiile din regiune și autoritățile locale ni se vor alătura în cel mai scurt timp”, declară Ștefan Teișanu.

Necesarul de materiale de construcții este publicat pe site-ul festivalului, iar suma necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparații este de 150.000 de lei. Donațiile pot fi făcute în contul RO13 RNCB 0301 1477 1126 0001 (în lei) al Asociației Nord, deschis la Banca Comercială Română, Agenția Darabani. Donația recomandată este de 100 de lei de persoană.

Cum va arăta festivalul în acest an

Excursii dis-de-dimineață, expoziții, spectacole și conferințe după-amiaza și concerte seara – așa arată în acest an Zilele Nordului, cu o ofertă de 30 de evenimente în 5 localități din regiune. „Nu mai e o surpriză pentru nimeni că prietenii noștri de la The Kryptonite Sparks, trupa de suflet a festivalului, revin și în acest an la Zilele Nordului. Ceilalți artiști care vor urca pe scenele ZN din Poiana Teioasa, curtea Conacului Balș și Amfiteatrul din Pomârla, vor fi anunțați pe pagina de Facebook a Zilelor Nordului începând cu acest week-end”, spune Ștefan Teișanu.

Festivalul e precedat de o conferință de voluntariat organizată pentru cei 100 de membri ai echipei ZN, care vor fi selectați în perioada următoare. Conferința „Voluntar în Nord” conține trei traininguri de management de proiect, lucru în echipă și vorbire în public și un panel în care specialiști cu experiență le vor vorbi tinerilor voluntari despre beneficiile implicării în comunitate.

Zilele Nordului este un festival de muzică, arte și călătorii găzduit la Darabani, cel mai nordic oraș din țară, aflat pe colțul celor trei frontiere: România, Ucraina și Republica Moldova.

Sub sloganul Rădăcinile Cresc, Zilele Nordului mobilizează comunitățile locale și diaspora în proiecte ambițioase de dezvoltare durabilă prin cultură, care cresc an de an încrederea în sine a comunității și interesul publicului larg de a vizita regiunea de Nord.

Festivalul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, Primăriei Darabani, Primăriei Pomârla și Primăriei Hilișeu-Crișan. Partener principal: Bergenbier. Sponsori: Betty Ice, Compania Transilvană de Tipar, Galaxy Design, Pirania și Sagrod.