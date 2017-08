8.000 de participanți a numărat ediția din acest an a Zilelor Nordului, a patra de la debutul festivalului. Dintre cele aproape 40 de concerte și evenimente de pe agenda ediției, de cele mai mari audiențe s-au bucurat concertele Coma, Taraf de Caliu și Moonlight Breakfast, care au adus câte 1.500 de oameni în Poiana Teioasa.

„S-a văzut cu ochiul liber și s-a și simțit în atmosfera generală o întinerire a publicului nostru și o creștere importantă a numărului de turiștilor veniți la festival. Numărul de corturi din camping s-a dublat față de anii trecuți, iar din formularele de înscriere la diversele activități am putut vedea că la festivalul din acest an au venit participanți din Botoșani, Suceava, Iași, Chișinău, Timișoara, București, Bistrița, Mureș, Bacău, Vaslui, Siret, Rădăuți, Cluj, Baia Mare și Brașov. Ne-am bucurat să aflăm că, pe lângă dărăbănenii din diaspora care au revenit acasă pentru festival, am avut la această ediție și turiști străini: grupuri din Italia, Spania, Columbia și Țara Galilor au venit să ne salute. Estimăm că 10% din total participanților din acest an au fost turiști veniți din țară și din străinătate”, declară Ștefan Teișanu, președintele Asociației Nord.

Noutățile ediției s-au bucurat de importante succese de audiență. La conferința Întâlnirile Nordului, avându-i ca invitați pe Doina Melinte, Iulian Rotariu, Mona Prisacariu și Theodor Șoptelea, au participat 100 de persoane, în timp ce fiecare dintre Filmele de la miezul nopții, oferite de Festivalul Internațional de Film Transilvania și proiectate în cinematograful în aer liber instalat în centrul Darabanilor, au participat câte 150 de privitori.

În acest an festivalul a propus trei scene de muzică – Poiana Teioasa, curtea Conacului Balș și amfiteatrul de la Pomârla – și patru noi destinații pentru Tururile Nordului: Delta Prutului de la Horodiștea, Trasele armenești și evreiești din Botoșani, Vechea Capitală de la Siret și Duminicile Nordului de la Pomârla și Hilișeu.

La Pomârla, festivalul a dat startul unei noi ediții a MTB Maratonul Nordului, cu participarea a peste 100 de cicliști din toată țara. Tura scurtă, de 31 de km, și cea scurtă, de 51 de km, i-au dus pe participanți pe dealul Ibăneștilor, pădurile întinse de lângă localitățile Pomârla și Hilișeu, în apropierea izvoarelor râului Jijia (la granița cu Ucraina).

De la Hilișeu, 15 fotografi din țară și din străinătate au pornit în fiecare zi, chiar de la răsărit, în căutarea poveștilor Codrilor Herței, în cadrul unui workshop de fotografie coordonat de Sorin Onișor. Festivalul a mai propus expoziții de pictură, spectacole de magie, ventrilocie și statui vivante, ateliere pentru elevi și profesori, workshop-uri de voluntariat, turnee de tenis și fotbal și tururi ghidate ale Darabanilor.

Campania „100 pentru Nord” a mobilizat până în prezent 60 de donatori pentru Școala Veche de la Darabani, unde sunt necesare urgente lucrări de reparații.

Școala, reclădită de mai puțin de 10 ani cu fonduri internaționale, prezintă grave neconformități de construcție, care pun în pericol viața celor 200 de elevi și profesori care învață sau predau acolo. Campania continuă până la începerea anului școlar, iar organizatorii speră să mobilizeze cel puțin 100 de donatori din Nord, care să contribuie cu fondurile sau cu materialele de construcții necesare.

Festivalul Zilele Nordului a avut loc în perioada 17-20 august și a fost organizat cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, Primăriei Darabani, Primăriei Pomârla și Primăriei Hilișeu-Horia, Bergenbier, Almdudler, Radio Guerrilla, Cadasplan Solutions, Betty Ice, Compania Transilvană de Tipar, Galaxy Design, Pirania, Sagrod, Symmetrica și Suhardo.