A șasea ediție a festivalului Zilele Nordului debutează vinerea viitoare, 15 august, la Darabani, cel mai nordic oraș al României. Iubitorii de muzică, arte, mișcare și călătorii sunt așteptați în Nord cu 40 de concerte și evenimente culturale, educaționale și sportive.

Sub sloganul #RădăcinileCresc, festivalul propune concerte la Conacul Balș și în Poiana Teioasa, competiții sportive pentru cicliști, tenismeni și alergători, ateliere și conferințe pentru tineri, artă stradală, expoziții și dezbateri, precum și tururi ghidate în regiune în fiecare zi. „Am pornit acest festival pentru a-i reconecta pe cei plecați din Nord cu viața comunităților de acasă, cu liceenii și studenții de acasă. La ZN toți acești oameni lucrează an de an împreună în proiecte îndeajuns de spectaculoase încât să atragă 1000 de turiști în cele câteva zile de festival și îndeajuns de necesare încât să contribuie la creșterea coeziunii comunităților în care activăm”, declară Ștefan Teișanu, președintele Asociaței Nord.

Premieră muzicală: concerte ON/OFF în Poiana Teioasa

Poiana Teioasa găzduiește două seri de concerte în oglindă: aceleași patru trupe cântă sâmbătă, 17 august, electric și duminică, 18 august, acustic.

Omul cu șobolani, Implant pentru Refuz, Partizan și The Kryptonite Sparks sunt trupele invitate cu show-uri speciale pentru fiecare seară. Implant pentru Refuz și Partizan sunt pentru prima dată la ZN, în timp ce OCS revin pentru a doua oară, iar TKS sunt rezidenți ai Zilelor Nordului, trupa lansându-se deodată cu festivalul, în 2014.

Conceptul ON/OFF, propus agenția bucureșteană Dark Side Entertainment, este un experiment prin care organizatorii mizează să atragă câte 2000 de participanți în fiecare seară în Poiana Teioasa de la marginea orașului, vechiul lor de spectacole din Darabani, revitalizat de festival.

Descoperim Nordul, cu locuri și oamenii săi

Zilele Nordului îi duce pe participanți în trei orașe și șapte sate din regiune. Tururile Nordului din acest an îi invită pe doritori la Botoșani pe urmele artiștilor consacrați și contemporani pe care orașul i-a dat României și lumii (Eminescu, Iorga, Luchian, dar și Marcel Mănăstireanu și Constantin Dracsin), la Dorohoi în căutarea poveștilor avangardiștilor din perioada interbelică (Benjamin Fondane, Sașa Pană, Isidor Issou) și la Darabani într-un inventar al comorilor de patrimoniu de pe malul Prutului.

Sorin Onișor, fotograful satului românesc, este gazda școlii de fotografie „Satele Nordului”, care-și are tabăra de bază în satul Horodiștea, cel mai nordic punct al României, din comuna Păltiniș. Sorin Onișor îi duce pe participanți în trei zile de călătorii în satele Nordului.

Întâlnirile Nordului, conferința de idei a festivalului, îi are în acest an ca invitați pe scriitorul Dan Lungu, jurnalista Florentina Toniță, Luca Ciubotaru – președintele Asociației Rădăuțiul Civic -, și antreprenorul în IT Radu Bichir. Întâlnirile sunt o conferință anuală care aduce înapoi acasă oameni născuți în regiune și care fac minuni prin alte părți ale lumii, pentru o dezbatere de idei pe tema comunității cu tinerii din sală.

Ciclism, alergare și tenis la Maratonul Nordului

Cel puțin 500 de participanți – cicliști, alergători, tenismeni – sunt așteptați în acest an la startul competițiilor sportive organizate în cadrul festivalului. Înscrierile pentru Maratonul Nordului (MTB Pomârla în 17 august și Teioasa Trail în 18 august) continuă online până la 11 august, apoi doritorii vor mai putea achita taxele de participare numai la startul competițiilor. Marea noutate a ediției este proba de semimaraton pe teren accidentat, care va avea loc în 18 august.

Asociația Nord a înființat în regiune și clubul sportiv omonim, care organizează Maratonul Nordului, trei echipe de amatori (cliclism, alegrare și pescuit), precum și competiția Nordul Joacă Tenis, care continuă tradiția tenisului începută în Nord acum 50 de ani.

„Așa cum cultura unește, și sportul creează punți între oameni. O comunitate sănătoasă este una preocupată de sănătatea spiritului și de sănătatea trupului, deopotrivă. Suntem încântați să vedem efectele pe care practicarea sportului le are în rândul comunităților noastre de acasă și în special în rândul celor mai tineri”, spune Alex Teioșanu, conducătorul CS Nord și directorul executiv al asociației omonime.

Camping și cazare la festival

Festivalierii și sportivii participanți la festival au la dispoziție două campinguri pregătite de organizatori la Darabani și Pomârla, ambele fiind păzite, iluminate și dotate cu dușuri și vestiare. Dacă pentru participanții la Maratonul Nordului taxa de participare le oferă deja acces în camping, prețul de acces în camping pentru ceilalți doritori este de 50 de lei de persoană, indiferent de numărul de nopți petrecute la festival. Cei care campează beneficiază și de loc de parcare păzit.

Alte opțiuni de cazare în regiune sunt cele câteva pensiuni, de obicei pline în timpul festivalului, și gazdele locale dispuse să primească oaspeți, spre care organizatorii îi pot orienta pe doritori în baza unui formular de pe site-ul www.zilelenordului.ro.

Despre Zilele Nordului

Zilele Nordului este un festival de muzică, arte, sport și călătorii găzduit la Darabani, pe colțul celor trei frontiere: România, Ucraina și Republica Moldova.

Festival este organizat de către Asociația Nord, având ca parteneri principali Bergenbier, Consiliul Județean Botoșani și Radio Guerrilla. Zilele Nordului beneficiază de sprijinul Argo, Fapte, al Primăriilor și Consiliilor Locale din Darabani, Pomârla și Păltiniș, precum și al companiilor Arond, Activ Explore, Bee Swing, Betty Ice, Cadasplan, Ethic Sport, Pirania, Darex, Dorna, Koket, Miracom, Nicvitib, Sagrod și Tipografia Arta.

Program detaliat și înscrieri pe www.zilelenordului.ro .