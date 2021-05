Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că accesul la evenimentele din iunie dedicate Zilelor orașului ar urma să se realizeze pe baza adeverinței de vaccinare anti-COVID. El a declarat că rezultatul negativ al unui test Real Time-PCR nu va fi valabil, întrucât dorește ca tot mai mulți locuitori ai Sucevei să se vaccineze. Primarul a precizat că programul manifestărilor va fi unul complex și va fi stabilit în perioada următoare. ”Va fi și muzică ușoară și muzică populară. Programul îl definitivăm în perioada asta. Sper să se vaccineze cât mai mulți oameni pentru a face o sărbătoarea a orașului cât mai frumoasă. Cu datele din prezent la evenimente ar putea participa doar 300 de persoane”, a spus Lungu. Din pricina crizei sanitare, în 2020, singura acțiune a Zilelor Sucevei a fost cea de premiere a unor cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

