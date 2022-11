River Development, dezvoltatorul proiectelor Sema Parc și The Light, anunță închirierea unui spațiu de birouri către Zimmer Biomet Romania, în clădirea Paris din Sema Parc.

Zimmer Biomet Holdings își deschide prima sucursală din România şi investeşte peste 3,5 milioane de euro ȋn ţara noastră ȋn 2023. Investiţia va merge către cheltuieli logistice (birou nou, depozit etc.), construirea echipei locale şi asigurarea stocului de echipamente. Compania va trece de la reprezentarea prin distribuitor la cea directă, iar această schimbare va ȋnsemna extinderea portofoliului de produse, a ofertei de educaţie medicală şi introducerea pe piaţa românească a unei serii de tehnologii digitale şi robotice integrate.

Odată cu deschiderea noului birou din Sema Parc, pacienţii români vor avea acces la cele mai noi şi moderne produse Zimmer Biomet, la o gamă mai largă de soluţii pentru medicină sportivă, reconstrucţia articulaţiilor şi a extremităţilor, dar şi la tehnologiile digitale şi robotice ale companiei. Gama ZBEdge combină tehnologii digitale integrate, implanturi, robotică şi servicii de monitorizare, oferind o platformă medicală unică în ortopedie. Această platformă pune la dispoziţia medicilor date precise şi informaţii care ȋi ajută să ia decizii mai bune pentru pacienţi, atât ȋn timpul intervenţiilor chirurgicale, cât şi ȋn procesul de recuperare după intervenţii chirurgicale la genunchi, şold etc.

Institutul Zimmer Biomet, care oferă educaţie de clasă mondială pentru profesioniştii în ortopedie, îşi extinde, de asemenea, oferta de educaţie medicală în ţara noastră, începând de anul viitor.

„Suntem încântați că pentru deschiderea primei lor sucursale din România, cei de la compania Zimmer Biomet au ales Sema Parc. În comunitatea noastră au toate beneficiile necesare unei creșteri sănătoase și vor putea oferi tuturor partenerilor și clienților lor avantajele unei accesibilități foarte bune și ale unei infrastructuri robuste, care și-a dovedit eficiența. Calitățile intrinseci care fac din clădirea Paris o ”clădire verde” – eficiență energetică sporită, calitatea materialelor de construcție, accesul rapid la toate mijloacele de transport în comun, stații de încărcare a vehiculelor electrice – reprezintă un alt argument pentru care credem că mutarea celor de la Zimmer Biomet Romania în Sema Parc va fi un succes pentru noua dimensiune a afacerii lor.” – declară Tina Vîrlan, Lease Manager la River Development.

„România este una dintre cele mai mari piețe din Europa Centrală și de Est și o bază importantă de clienți pentru Zimmer Biomet. Suntem încrezători că am făcut cea mai bună alegere pentru a deschide primul birou din România în Sema Parc. Prin natura a ceea ce facem, colaborăm cu chirurgi, spitale, clinici și universități pentru a îmbunătăți experiențele și rezultatele pacienților din România și pentru a spori eficiența operațiunilor lor și de aceea era esențial să alegem un sediu care să fie accesibil și foarte conectat la oraș.” – declară Marian Isac, Country Manager la Zimmer Biomet Romania.

Despre River Development

River Development este un investitor și dezvoltator imobiliar cu capital românesc, cu activitate de peste 18 ani pe piața locală.

River Develoment are in portofoliu peste 150.000 mp de spatii de birouri si a livrat in ultimii trei ani peste 38.000 de metri patrati de cladiri noi clasa A, in cadrul proiectului Sema Parc, prin cele trei cladiri clasa A – Bruxelles, Paris si Berlin. Clădirile London și Oslo sunt cele mai noi autorizate și recepționate și care au adăugat în trimestrul al II-lea al acestui an, alți cca. 31.500 mp (GLA) de birouri clasa A în zona central-vestică a orașului.

Ca parte a celui de-al doilea proiect de portofoliu – The Light, River Development a livrat deja prima fază – The Light One, o clădire de birouri de clasă A cu o suprafață închiriabilă de 21.653 mp și se află în proces de avizare și autorizare a celei de-a doua clădiri – The Light Two, de asemenea de clasă A și cu o suprafață închiriabilă de 28.589 mp, cu termen de execuție și livrare Q4 2024.

Toate clădirile de birouri de clasă A sunt certificate după standardele Breeam pentru clădiri verzi și cu eficiență energetică ridicată, cu ratingul Excellent.

www.riverdevelopment.ro; www.semaparc.ro; www.the-light.ro

Despre Zimmer Biomet (NYSE: ZBH; S&P 500 component)

Compania Zimmer Biomet, ȋnfiinţată ȋn 1927, ȋn Indiana, SUA, are birouri ȋn 31 de ţări şi desfăşoară operaţiuni ȋn peste 100. La nivel global, are 17.000 de angajaţi, iar ȋn Europa, 5.000. Pe piaţa românească este prezentă din anul 2005, prin intermediul partenerilor distribuitori de echipamente medicale, şi are deja un portofoliu consistent de clienţi, ȋn rândul clinicilor şi spitalelor private şi de stat şi universităţilor de profil. Odată cu trecerea la reprezentare directă, ȋn România, compania vizează creşterea numărului de clienţi şi diversificarea acestora.

Pentru primul an pe piaţa românească, compania are ȋn plan angajarea a minim 25 de persoane.

