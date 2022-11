Zimmer Biomet Holdings, lider mondial în tehnologie medicală, deschide o sucursală ȋn România și investește peste 3,5 milioane de euro, ȋn țara noastră, ȋn 2023. Investiția va merge către cheltuieli logistice (birou nou, depozit etc.), construirea unei echipe locale de cel puțin 25 de persoane și asigurarea stocului de echipamente. Compania va trece de la reprezentarea prin distribuitor la cea directă, iar această schimbare va ȋnsemna extinderea portofoliului de produse, a ofertei de educație medicală și introducerea pe piața românească a unei serii de tehnologii digitale și robotice integrate.

,,Este o perioadă istorică în domeniul sănătății, iar industria din România caută modalități de a oferi servicii noi pacienților, care au așteptări din ce în ce mai mari în ceea ce privește sănătatea și mobilitatea lor continuă”, a declarat Wilfred VanZuilen, președintele Zimmer Biomet pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Din 2023, pacienții români vor avea acces la cele mai noi și moderne produse Zimmer Biomet, la o gamă mai largă de soluții pentru medicină sportivă, reconstrucția articulațiilor și a extremităților, dar și la tehnologiile digitale și robotice ale companiei. Gama ZBEdge™ combină tehnologii digitale integrate, implanturi, robotică și servicii de monitorizare, oferind o platformă medicală unică în ortopedie. Această platformă pune la dispoziția medicilor date precise și informații care ȋi ajută să ia decizii mai bune pentru pacienți, atât ȋn timpul intervențiilor chirurgicale, cât și ȋn procesul de recuperare după intervenții chirurgicale la genunchi, șold etc.

Institutul Zimmer Biomet, care oferă educație de clasă mondială pentru profesioniștii în ortopedie, își extinde, de asemenea, oferta de educație medicală în țara noastră, începând de anul viitor.

,,România este una dintre cele mai mari piețe din Europa Centrală și de Est și o bază importantă de clienți pentru Zimmer Biomet. Suntem mândri să colaborăm cu chirurgi, spitale, clinici și universități pentru a îmbunătăți experiențele și rezultatele pacienților din România și pentru a spori eficiența operațiunilor lor”, a completat Wilfred VanZuilen.

Compania Zimmer Biomet, ȋnființată ȋn 1927, ȋn Indiana, SUA, are birouri ȋn 31 de țări și desfășoară operațiuni ȋn peste 100. La nivel global, are 17.000 de angajați, iar ȋn Europa, 5.000. Pe piața românească este prezentă din anul 2005, prin intermediul partenerilor distribuitori de echipamente medicale, și are deja un portofoliu consistent de clienți, ȋn rândul clinicilor și spitalelor private și de stat și universităților de profil. Odată cu trecerea la reprezentare directă, ȋn România, compania vizează creșterea numărului de clienți și diversificarea acestora.

Pentru primul an pe piața românească, compania are ȋn plan angajarea a minim 25 de persoane. Sediul local al Zimmer Biomet va fi deschis ȋn ianuarie 2023, ȋn București, la Sema Park.

Anunțul despre investiția ȋn România a fost făcut de către reprezentanții companiei, în cadrul Conferinței Societății Române de Ortopedie (SOROT), unde Zimmer Biomet expune ȋntreaga gamă de soluții medicale.